AfD: Essener CDU-Politiker Matthias Hauer zerlegt Partei-Antrag – „SO wichtig war ihnen das Anliegen“

Essen. Das bargeldlose Zahlen hat seit der Corona-Pandemie einen deutlichen Aufschwung erlebt. Doch Bargeld komplett abschaffen? Keine Alternative, betont auch Matthias Hauer, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Essen.

Doch wenn niemand das Bargeld abschaffen will, warum muss es die AfD dann retten. Diese Frage stellte der Abgeordnete aus Essen diese Woche im Bundestag.

AfD will angeblich Bargeld retten? Essener Politiker zerlegt Partei-Antrag

Seine Antwort liefert er sogleich: „Die AfD will nämlich Ängste schüren, wollen Gefahren herbeireden, um sich dann selbst als Retter zu präsentieren.“ Matthias Hauer deutlich: „Aber das lassen wir ihnen hier nicht durchgehen.“

Er betont, dass jeder Mensch auch in Zukunft entscheiden könne, ob er lieber bar oder bargeldlos zahlen möchte. „Für diese Erkenntnis braucht es keine AfD.“

#Bargeld ist und bleibt unantastbar. Was ich der #noAfD dazu im #Bundestag gesagt habe und was das mit der japanischen Invalidenrente zu tun hat, erfahrt Ihr hier. Komplette Rede unter 👉🏻 https://t.co/DVdlqCuu0E #CDU pic.twitter.com/KW0MV3niaW — Matthias Hauer 🇩🇪🇪🇺 (@MatthiasHauer) February 27, 2021

AfD-Kampagne startet Kampagne „Bargeld lacht“ – doch ihre Domain landet schnell in Japan

Hintergrund war ein Antrag der AfD-Fraktion, mit dem sie Bargeld als Zahlungsmittel im Grundgesetz schützen will. Seit 2016 setzt sich die AfD für den Erhalt des Bargelds ein. „Auch damals wollte das Bargeld niemand abschaffen“, sagt Hauer und berichtet, dass die AfD eine Kampage mit dem Titel „Bargeld lacht“ gestartet habe. Doch auf der zugehörigen Homepage seien bereits vor drei Jahren japanische Schriftzeichen auf der Webseite zu sehen. „Schon bei Einbringung des Antrags haben sie die Seite eingestellt und nach Japan verkauft. So wichtig war ihnen das Anliegen und so stark in Gefahr sahen sie das Bargeld - nämlich überhaupt nicht.“

Wie ernst meinte es die AfD mit ihrer Rettung des Bargelds? Foto: dpa

Die Domain, auf der zwischenzeitlich für eine japanische Invalidenrente geworben wurde, sei inzwischen wieder zu erwerben. Doch leider sei die Zahlung nur bargeldlos, erklärt Hauer unter dem Lachen seiner Parteikollegen. „Da haben sie sich wohl die falschen Vertragspartner ausgesucht.“

---------------

Weitere Politik-News:

---------------

Hauers Appell Richtung AfD: Mehr um japanische Invalidenrente kümmern

Sein Schlussappell Richtung AfD: „Es ist gut, wenn sie sich künftig mehr um die japanische Invalidenrente und weniger um Deutschland kümmern - dann bleibt uns hier viel an Hetze erspart.“