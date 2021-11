Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

A52 bei Essen: Unfall sorgt für Verkehrschaos am Morgen

Essen. Lkw-Unfall auf der A52 bei Essen! Am Dienstagmorgen hat es auf der Autobahn zwischen Rüttenscheid und Haarzopf gekracht.

Die Bergungsarbeiten auf der A52 bei Essen dauern noch an.

A52 bei Essen: Stau sorgt für Chaos. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

A52 bei Essen: Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis 10 Uhr an

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der A52 bei Essen zwischen Rüttenscheid und Haarzopf ein Unfall mit einem Lkw. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis 10 Uhr an.

Die Autobahn bleibt an der Unfallstelle zwischen Essen-Rüttenscheid und Essen-Haarzopf in Richtung Düsseldorf gesperrt, bis die Bergungsarbeiten beendet sind. Der Verkehr wird über die Parallelfahrbahn an dem Unfall vorbeigeleitet.

Aktuell bildet sich dort ein etwa 5km langer Stau. Autofahrer sollten also eine halbe Stunde mehr an Fahrtzeit einberechnen. (lb)