Tödliche Tragödie auf A44 in Essen – Mann von BMW erfasst

Schrecklicher Unfall am späten Montagabend (15. September) auf der A44 in Essen. Nach Informationen von DER WESTEN ist ein älterer Mann gegen 22.15 Uhr mitten auf der Fahrbahn der Autobahn bei Essen-Kupferdreh unterwegs gewesen.

Zwei heranrauschende Autofahrer konnten dem Mann noch ausweichen, einem BMW-Fahrer gelang das in der Dunkelheit jedoch nicht. Der Fußgänger wurde mit hoher Geschwindigkeit erfasst und war sofort tot. Die A44 in Essen musste nach dem Unglück stundenlang in Fahrtrichtung Velbert gesperrt werden.

A44 in Essen nach Unglück lange gesperrt

Nach dem Notruf von der A44 rückten sofort Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei zur Unglücksstelle. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Unfallopfers feststellen, das durch die Wucht des Aufpralls gegen die Windschutzscheibe geschleudert worden war.

Die beiden Insassen des BMW erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unglücks auf der A44 in Essen aufgenommen.

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Unglück auf der A44 in Essen. Foto: WTVnews / MIchael Weber

Für die Bergungs- und Ermittlungsarbeiten wurde die A44 in der Nacht in Richtung Velbert für mehrere Stunden gesperrt. Die Autobahnpolizei leitete den Verkehr zurück, wodurch sich der Stau in der Folge auflöste.

Die Ermittlungen zur Identität des Toten und den Umständen des Unglücks dauern an.