Wegen A42-Sperrung: Stadt Essen greift zu drastischen Maßnahmen

Mega-Ärger bei Pendlern! Wegen Schäden an der Rhein-Herne-Kanalbrücken ist die A42 wohl noch bis Mitte April zwischen den Anschlussstellen Bottrop-Süd und Essen-Nord voll gesperrt. Auch die Stadt Essen ist davon betroffen. Jetzt werden drastische Konsequenzen gezogen.

Autofahrer in Essen und Umgebung haben momentan nichts zu Lachen. Aufgrund der A42-Vollsperrung gibt es für die Autobahnverkehre großräumige Umleitungen über die A2 und A40, der Verkehr in Richtung Osten wird aktuell über das Essener Stadtgebiet umgeleitet – und das führt natürlich zu jeder Menge Stau!

Stadt Essen muss Konsequenzen ziehen

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen hat am Donnerstag (4. Januar) die Essener Bundestags- und Landtagsabgeordneten über die Auswirkungen und Maßnahmen auf Essener Stadtgebiet informiert.

Bis Mitte Januar werden Optimierungsmöglichkeiten insbesondere für den stark belasteten Kreuzungsbereich Vogelheimer Straße / Gladbecker Straße geprüft – und im besten Fall auch schnellstmöglich umgesetzt. Darunter ist beispielsweise die Anpassung der Ampelschaltungen für die verschiedenen Richtungen oder eine Anpassung der Linksabbiegemöglichkeiten. So soll mehr Verkehr von der Vogelheimer Straße in die Gladbecker Straße in Richtung A42 abgewickelt werden können.

Ingenieurbüro beauftragt

Darüber hinaus konnte laut einer Pressemitteilung der Stadt Essen inzwischen ein Ingenieurbüro beauftragt werden, das in der kommenden Woche eine Verkehrszählung der zusätzlichen Verkehre im Knotenpunkt Vogelheimer Straße / Gladbecker Straße durchführen soll. „Die Verwaltung prüft derzeit darüber hinaus eine weitere Umleitungsmöglichkeit der Lkw-Verkehre über den Essener Stadthafen“, heißt es weiterhin. Man darf gespannt sein, ob Autofahrer schon bald entlastet werden.