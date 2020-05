Auf der A40 wurde es am Wochenende tierisch.

A40: Vollsperrung am Wochenende! Retter müssen ausgerechnet wegen IHNEN ausrücken

Essen. Auf der A40 im Stau stehen – das kennen viele Pendler. Auch am Wochenende ist es einfach nur nervig. Doch wenn du die Bilder von diesem Einsatz auf der A40 bei Essen siehst, wirst du garantiert „Awwww“ sagen.

Denn am Sonntag musste die A40 an der Anschlussstelle Essen-Kray in Fahrrichtung Duisburg gegen 15 Uhr durch die Autobahnpolizei Düsseldorf gesperrt werden. Der Grund ist einfach nur zuckersüß.

A40: Gänse sorgen für Vollsperrung

Die Polizei konnte die Situation jedoch nicht alleine bewältigen und holte sich Hilfe bei der Tierrettung Essen.

Auf der Fahrbahn der A40 hatte sich eine Gänsefamilie verirrt. Mit zwei Einsatzfahrzeugen eilte die Tierrettung sofort herbei. Mit Cashern, einem Fangnetz und etlichen Helfern, die die niedliche Familie „umstellten“, konnten die Tiere eingesammelt werden.

Erst wurden die Gänse-Eltern in eine Transportbox gepackt, anschließend sammelten die Helfer die vier Küken ein. Nachdem alle Tierchen sicher waren, konnte die A40 für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Doch der Stau scheint den Autofahrern gar nichts auszumachen. Auf Facebook sind alle einfach nur froh, dass es der Gänse-Familie gut geht.

Hier einige Kommentare:

„Dafür habe ich gerne im stockenden Verkehr festgehangen.“

„Super von euch, aber auch, dass die Polizei da mitgemacht hat.“

„Dafür haben wir den Stau gerne in Kauf genommen. Hauptsache die Gänselein sind gerettet.“

„Wunderbar, das ist nur ein einem Land möglich, in dem die Mehrzahl für Tierliebe ‚einsteht‘!“

„Ich glaube noch an die Menschlichkeit. Dankeschön!!!“

Nachdem die Gänse und ihre Küken von der A40 gerettet wurden, brachte man sie nach Steele an die Ruhr. Dort wurden sie in Sicherheit und in die Freiheit entlassen. (ldi)