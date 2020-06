Die A40 ist nach einem Lkw-Unfall in Essen gesperrt. (Symbolbild)

A40 nach Lkw-Unfall in Essen wieder freigegeben – Stau hat sich aufgelöst

Essen. Schwerer Unfall auf der A40 in Essen am Dienstagmorgen. Gegen 10 Uhr hat es zwischen den Ausfahretn Essen-Frillendorf und Dreieck-Essen- in Fahrtrichtung Mülheim gekracht.

Zwei Lkw sind in den Unfall auf der A40 in Essen involviert. Hinter der Unfallstelle hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Gegen 11.30 Uhr staut es sich zwischenzeitlich auf zehn Kilometern ab Bochum-West. Inzwischen ist die Bahn aber wieder frei.

A40: Ausweichroute empfohlen

Wie die „WAZ“ berichtet, war ein 7,5 Tonner auf einen 38-Tonner aufgefahren. Laut Autobahnpolizei wurde einer der Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt. Der andere Fahrer blieb unverletzt.





Der „WDR“ empfahl, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Autofahrer sollten ab Bochum-Hamme über die B226 ausweichen und ab Herne-Crange die parallele A42 nutzen.

------------------------------

Mehr Themen:

Bochum: Corona-Auflagen zwingen Disko in die Knie – „All unsere Bemühungen sind gescheitert"

Essen: Irre Verfolungsjagd! Plötzlich fällt ein Schuss - Unglaublich wer hinterm Steuer sitzt

------------------------------

Nachdem zunächst alle Spuren gesperrt waren, gab die Autobahnpolizei an, dass gegen 11.40 Uhr bereits ein Fahrstreifen wieder freigegeben worden sei. Bis zur Freigabe der weiteren Fahrstreifen soll es demnach nicht mehr all zu lange dauern, so die Behörde.

Rund anderthalb Stunden später waren alle Fahrbahnen wieder frei und der Stau hatte sich aufgelöst. Die Strecke der A40 in Richtung Mülheim ist also wieder frei. (dav)