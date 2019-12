A40 gesperrt: Mega-Stau nach Lkw-Unfall in Essen

Essen. Im A40-Tunnel in Essen kam es Montagabend zu einem Lkw-Unfall. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

Die A40 wurde anschließend in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr staut sich bis weit in das Stadtgebiet von Essen. Bis zum Kreisverkehr am Limbecker Platz ist Stillstand.

Essen: Lkw-Unfall im A40-Tunnel – Kein Gefahrgut ausgelaufen

An dem Unfall waren ein Tanklaster und zwei Autos beteiligt, die genauen Umstände sind noch unklar. Vier Menschen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus.

Wie die Feuerwehr Essen gegenüber DER WESTEN bestätigte, sei aus dem Tankzug kein Gefahrengut ausgetreten. Stattdessen sei lediglich etwas Wasser aus einer Heizanlage des Transporters ausgelaufen.

Der A40-Tunnel wurde in beide Richtungen gesperrt und soll nun geräumt werden. Dies soll noch bis etwa 21.30 Uhr andauern. (at/pen)