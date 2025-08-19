Unglück auf A40 in Essen ++ Polizei sucht VW-Raser

Unfall auf der A40 in Essen am späten Montagabend (18. August). Nach Angaben der Polizei Düsseldorf waren mindestens zwei Fahrzeuge darin verwickelt. Zeugen hatten beobachtet, wie ein BMW sowie ein VW Golf gegen 23.35 Uhr über die A40 Richtung Dortmund rasten.

In einer Linkskurve zwischen Essen-Kray und Gelsenkirchen-Süd passierte es. Der 19-jährige BMW-Fahrer verlor die Kontrolle und krachte in die Leitplanke. Trümmerteile flogen umher und weitere sechs Autos. Der VW-Fahrer fuhr indes einfach davon.

Zeugen nach Unfall auf A40 in Essen gesucht

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Golf-Fahrer. Die Ermittler möchten herausfinden, ob sich die beiden Fahrer womöglich ein Rennen geliefert hatten oder er nur Zeuge des Unglücks war.

„Wer Angaben zu dem VW Golf und seinen Fahrzeugführer machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei zu wenden“, so die Beamten.

Die A40 in Essen blieb während der Unfallaufnahme in Richtung Dortmund voll gesperrt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.