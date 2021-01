A40 in Essen: Frau fährt unter Autobahnbrücke – dann kracht etwas durch ihr Dachfenster! „Es wäre vorbei gewesen“

Essen. Was für ein Albtraum auf der A40 in Essen!

Man kann sich gar nicht vorstellen, was Sonja Mrowka (42) durchmachen musste. Am Montagabend ist sie gegen 17.30 Uhr nach der Arbeit auf dem Weg zu einer Freundin gewesen, dabei auf der A40 in Richtung Duisburg gefahren. Und dann ist es tatsächlich passiert: Als sie unter der Hausackerbrücke in Essen-Frohnhausen gefahren ist, hat es einen Riesenknall gegeben!

A40 in Essen: Frau fährt unter Autobahnbrücke – dann kracht etwas durch ihr Dachfenster!

Ein Unbekannter hat von der A40-Brücke aus einen schweren Gegenstand auf das Fahrzeug von Sonja Mrowka fallengelassen, das Glasdach des Autos war durchschlagen worden. Wie durch ein Wunder ist die 42-Jährige unverletzt geblieben. Das berichtet der WDR. Die Frau aus Wanne-Eickel erzählt über den Moment des Einschlags: „In diesem Moment habe ich mich so erschrocken: 'Mensch, biste jetzt irgendwo vorgefahren? Was ist passiert?' Dann habe ich nichts gesehen, tief durchgeatmet und das Panoramadach kam mir schon entgegen.“

Blick von der Hausackerbrücke in Essen auf die A40. (Archivfoto) Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Es ist nach wie vor unklar, was auf ihr Autodach gefallen war, der Gegenstand ist nach dem Unfall weder an der Fahrbahn noch im Auto gefunden worden. Das Opfer beteuert, sie habe niemanden auf der Brücke erkennen können. Der Gegenstand hat ihren Audi erst getroffen, nachdem sie unter der Brücke gefahren war.

Sonja Mrowka: „Es wäre vorbei gewesen“

Noch lange nach dem Unfall sei sie völlig aufgeregt gewesen und habe am ganzen Körper gezittert, erklärt Sonja Mrowka dem WDR weiter. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, sie ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Für Sonja Mrowka ein kleiner Trost. Sie zum WDR: „Wenn ich mir vorstelle, eine Mutti mit zwei Kindern, und da wäre Geschrei im Auto. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich war zum Glück alleine, konnte irgendwie halbwegs ruhig reagieren. Und da bin ich echt dankbar drüber, dass das so glimpflich ausgegangen ist.“

Sie habe nach dem Vorfall ihren Bruder angerufen, der ihr erst klar gemacht hatte, was hätte passieren können. Sonja Mrowka: „Er sagte mir: 'Weniger als eine Sekunde früher, das Ding wäre dir in die Windschutzscheibe geflogen. Du hättest nichts mehr gesehen, dein Auto nicht mehr lenken können und es wäre vorbei gewesen.'“

Eines ist klar: Sie hatte definitiv einen Schutzengel an Bord... (mg)

