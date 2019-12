2019: DAS war für die Menschen im Ruhrpott ihr ganz persönliches Highlight

Was waren deine persönlichen Highlights 2019?

Ein Urlaub, eine neue Tätigkeit oder Nachwuchs in der Familie: Wenn man auf das Jahr zurückschaut, fallen einem sicherlich das eine oder andere einschneidende Erlebnis ein. Vor allem an die positiven Ereignisse in 2019 erinnert man sich offenbar gerne.

Wir haben Passanten nach ihrem persönlichen Highlight des Jahres gefragt. Dabei gab es mehrere Überschneidungen:

Gerade ein Konzert machte das persönliche Highlight in 2019 aus. Aber auch ein neuer Job oder die Geburt der Nichte zählte zu den Ereignissen, die den Menschen im Kopf blieben.

Im Video oben erfährst du, was die Menschen im Ruhrgebiet ganz privat in 2019 bewegt hat...