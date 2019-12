2019: DAS hat die Menschen im Ruhrpott bewegt

Notre-Dame in Flammen, der Vermisstenfall Rebecca Reusch oder der Anschlag in Halle - der Blick auf das Jahr 2019 zeigt, eine Menge Ereignisse haben das Jahr 2019 begleitet. Wir haben Passanten im Ruhrgebiet gefragt, was sie in 2019 bewegt hat.

Dabei stellte sich heraus, dass es durchaus sehr unterschiedliche Ereignisse waren. Bei den meisten war es eher kein privates Ereignis: Für die Einen war es der Sieg im Revier-Derby, für die Anderen ein Konzert und für wieder Andere war es das Ende von Games of Thrones.

Im Video oben erfährst du, was die Menschen im Ruhrgebiet 2019 ganz besonders bewegt hat...