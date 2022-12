Zoo Zajac unter Beschuss: Tierheim Duisburg spricht Klartext – „Wird einem schlecht“

Kurz vor Weihnachten könnte die Stimmungslage kaum unterschiedlicher sein. Während bei Zoohandlungen wie Zoo Zajac das Geschäft vor dem Fest brummt, schlagen Tierheime die Hände über dem Kopf zusammen. So ist im Tierheim Duisburg beispielsweise komplett Land unter.

Simon Kaumanns, stellvertretender Leiter des Duisburger Tierheims, nahm im Gespräch mit DER WESTEN kein Blatt vor den Mund. Seine Einrichtung sei jetzt schon in einigen Bereichen maßlos überfüllt. Über das, was bei Zoo Zajac und Co. rund um Weihnachten geschieht, kann Kaumanns nur den Kopf schütteln.

Zoo Zajac? „Da wird einem schlecht“

Schon im Oktober hatte das Tierheim Duisburg die weiße Flagge gehisst. Da sei das Tierheim bereits an seine Kapazitätsgrenzen gegangen – insbesondere bei den Katzen. „Seitdem sind mehr Tiere gekommen, als gegangen“, berichtet Simon Kaumanns. Jetzt steht das Weihnachtsgeschäft vor der Tür. Es drohe eine „Katastrophe“, fürchtet der stellvertretende Leiter des Duisburger Tierheims. Denn an Weihnachten dürften erfahrungsgemäß wieder massenweise Tiere verschenkt werden. Und das, obwohl seit Jahren von vielen Tierschützern dringend davon abgeraten wird.

In diesem Jahr schließt sich auch das Landesumweltamt NRW an. „Selbst bei einer bewussten und geplanten Entscheidung für das Tier seien die Weihnachts- und die folgenden Silvestertage mit ihrem Trubel der falsche Zeitpunkt für die Anschaffung.“ Jedes Jahr aufs Neue landen massenweise Tiere nach den Feiertagen im Tierheim. „Die Leute kaufen für einige hundert Euro ein Tier bei Zoo Zajac und verlieren schnell das Interesse. Dann landen sie bei uns. Da wird einem schlecht“, fasst Simon Kaumanns im Schnelldurchlauf zusammen.

Tierheim Duisburg verzweifelt an Zoo Zajac und Co.: „Wissen nicht, wohin“

Tierschützer wie Martin Rütter zweifeln seit langem daran, dass Zoo Zajac und Co. genau hinschauen, in welche Hände sie Tiere vermitteln und ob etwa Hundewelpen aus seriösen Bedingungen kommen. Dem hatte Norbert Zajac im Interview mit DER WESTEN vehement widersprochen (mehr hier). Warum Menschen bei Zoo Zajac shoppen gehen, während die Tierheime zum Bersten gefüllt sind, kann Simon Kaumanns nicht nachvollziehen.

Viele Tierheime würden extra vor Weihnachten ihre Vermittlungen einstellen, damit Tiere nicht wie ein Bumerang zurückkommen. Und bei Zoo Zajac und Co. klingeln die Kassen. Nach Weihnachten droht nun der endgültige Kollaps im Tierheim Duisburg. Die Katzenquarantäne sei bereits komplett voll. „Wirklich komplett voll“, so Kaumanns und weiter: „Wir wissen gar nicht mehr, wohin.“ Von der Idee, auf Norbert Zajac zuzugehen und für ein Umdenken zu werben, hält der stellvertretende Tierheim-Leiter wenig: „Es ist ja sein Geschäft. Da könnte man auch mit einer Wand reden.“