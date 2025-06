Lost Place Zoo Zajac in Duisburg – unglaublich, wie es jetzt hier aussieht

Nach der jüngsten Insolvenz von Zoo Zajac und dem anschließenden Abverkauf des verbliebenen Bestands im März dieses Jahres (mehr dazu hier >>>) waren die Verantwortlichen noch einmal vor Ort in Duisburg, um das Geschäft abzuwickeln.

Heute gleicht die zoologische Fachhandlung beinahe einem Lost Place – ein trauriges Bild. Doch ein Mitarbeiter gewährt jetzt exklusive Einblicke hinter die Kulissen – der Anblick löst pure Trauer aus.

Zoo Zajac in Duisburg: Einblick hinter die Kulissen schockt

In Duisburg endet ein Stück Einzelhandelsgeschichte: Zoo Zajac, einst der größte Zoofachhandel der Welt, steht endgültig vor dem Aus. Nach der Insolvenz und dem Abverkauf im März haben die Verantwortlichen das leerstehende Gebäude noch einmal besucht, um die Abwicklung abzuschließen (mehr dazu hier >>>).

Vom lebendigen Treiben früherer Tage ist nichts geblieben – stattdessen zeigt sich ein trauriger Anblick: leere Hallen, verlassene Verkaufsflächen und erste Spuren von Vandalismus. Jetzt gewährt ein Verantwortlicher erneut Einblicke in das ehemalige zoologische Fachgeschäft.

Mittlerweile sind die Abbauarbeiten in Duisburg in vollem Gange. Kein Wunder, dass der Mann betont: „Ich kann mir vorstellen, dass es eine riesige Aufgabe ist, all das abzubauen. Es muss alles verladen werden, damit es heil bleibt und in einem anderen Zoofachgeschäft zum Teil oder vielleicht sogar ganz wieder aufgebaut werden kann.“

Kurz darauf wird er ganz emotional: „Wahnsinn. Das wird für mich wahrscheinlich der letzte Gang durch die Gänge sein.“ Mit bedrückter Stimme fährt er fort: „Es ist traurig, wenn ich daran denke, wie das Leben hier früher getobt hat.“

Tier-Fans sind entsetzt: „Es bricht mir das Herz“

Auch die Fans sind von dem Zoo-Aus in Duisburg tief betroffen, so postet eine traurige Userin: „Einfach nur schrecklich. Ein Lebenswerk ist zerstört, welches mit so viel Liebe und Leidenschaft aufgebaut wurde.“ Ein anderer User ist ebenfalls entsetzt: „Es tut weh, wenn man sieht, was übrig geblieben ist.“ Ein weiterer Nutzer postet: „Es bricht mir das Herz.“

