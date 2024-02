Zoo Zajac in Duisburg sorgt mit Ebay-Angebot für Aufsehen

Norbert Zajac baute sich mit dem Zoo Zajac in Duisburg ein regelrechtes Imperium auf. Auf 12.000 Quadratmetern hausen etwa 3.000 verschiedene Tierarten. Der verstorbene Gründer war eine umstrittene Persönlichkeit – die einen übten scharfe Kritik an seinem Zoohandel, die anderen liebten ihn.

Auch auf Youtube wusste sich der Geschäftsführer in Szene zu setzen. Dort gewährte er den Zuschauern Einblicke in sein umfangreiches Tierreich. Nun haben die Fans des Zoo Zajac in Duisburg auf Ebay die einmalige Gelegenheit, ein bekanntes Relikt zu ersteigern.

Zoo Zajac in Duisburg: Thron von Norbert Zajac auf Ebay

Als Norbert Zajac am 13. Dezember 2022 im Alter von 65 Jahren verstarb, war es ein Schock für alle seine Familienangehörigen und natürlich auch für die Fans. Seine Frau Jutta und die Geschäftsführerin Kathi Geven haben die Leitung des Zoo Zajac in Duisburg seitdem übernommen. Und die beiden überraschen die Fans nun mit einer einmaligen Chance, ein altes Erinnerungsstück des Zajac-Gründers zu ergattern. „Thronfolger gesucht! Wir versteigern Norbert Zajacs Thron“, verkünden sie am Montag (5. Februar) auf Facebook.

Ein Interessent wird den berühmten Stuhl aus Norberts Filmstudio schon bald bei sich zuhause hinstellen können. In seinen Youtube-Videos machte es sich Norbert Zajac gerne auf seinem goldenen Thron bequem, während er seine Tiere vorstellte oder mit ihnen schmuste. Auf Ebay läuft die Versteigerung des kostbaren Möbelstücks bereits.

Erlös soll an guten Zweck gehen

„Gebraucht, mit Gebrauchsspuren an den Armlehnen beidseitig. Original von Norbert Zajac genutzt und diese Nutzung ist erkennbar. Ausstellungsstück, nicht als Sitzmöbel geeignet”, so der Hinweis. Oben drauf gibt es noch einen kleinen 80 Zentimeter großen Plüsch-Norbert. Die Stoffpuppe mit dem unverkennbaren T-Shirt mit Tiermotiv gibt es als 20-Zentimeter-Ausgabe auch in dem Zoofachgeschäft zu kaufen. Dort kostet sie 9,99 Euro.

Am Dienstagmorgen (6. Februar) sind bereits 22 Gebote eingelaufen. Das Höchstgebot liegt zu dem Zeitpunkt bei 855 Euro. Das Geld soll nicht in die eigene Kasse fließen, sondern für einen guten Zweck gespendet werden. „Der Erlös kommt dem Projekt LebensWert von Pater Tobias in Duisburg zugute“, so das Versprechen auf Facebook. Bis Sonntag (18. Februar, 18 Uhr) können noch Gebote abgegeben werden.