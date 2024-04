Zoo Zajac gibt nächste Änderung bekannt – Kunden erbost! „Nicht in Norberts Interesse“

1975 startete Norbert Zajac seinen Zoohandel in einer 65 Quadratmeter großen Ladenfläche. Heute ist das Lebenswerk von Norbert Zajac über 12.000 Quadratmeter groß. Und auch nach seinem Tod am 13. Dezember 2022 erinnert im Zoo Zajac noch vieles an den verstorbenen Kult-Inhaber. So werden Besucher direkt am Eingang von einem Norbert-Stofftier begüßt, das sie für fast zehn Euro erwerben können.

Seit dem plötzlichen Tod des Inhabers hatten zunächst seine Frau Jutta und die Geschäftsführerin Kathi Geven den Zoo Zajac in Duisburg weiter fortgesetzt. Auf Facebook hat der Zoo Zajac nun eine Änderung angekündigt, die nicht bei allen Kunden gut ankommt.

Zoo Zajac ändert Öffnungszeiten

Und zwar sollen sich schon bald die Öffnungszeiten in dem größten Zoofachgeschäft der Welt ändern. „Ab dem 02.05.2024 öffnen wir unsere Türen von montags bis samstags von 10:00 – 19:00 Uhr für euch. Egal ob ihr uns nach eurem Feierabend oder am Wochenende besuchen möchtet, wir freuen uns auf euren Besuch und beraten euch gerne“, heißt es.

Bis dato konnten Kunden den Zoo Zajac immer innerhalb der Woche immer von 10 bis 20 Uhr besuchen, und am Samstag sogar schon eine Stunde früher. Dementsprechend wird ihnen nun eine Stunde, und samstags sogar zwei Stunden abgezogen. Bei einigen Kunden sorgt die Änderung deshalb für Frust.

„Uiiii an vollen Samstagen 2 Stunden weniger…..wäre nicht in Norberts Interesse“, schimpft ein Mann unter dem Facebook-Beitrag. Ein anderer geht sogar noch weiter und meint: „Es ist nix mehr, wie es mal war. Schade was seit dem alles passiert und ich finde es geht alles ins Negative.“ Doch es gibt auch Verständnis. „Vernünftige Öffnungszeiten“, kommentiert eine Frau.