Zoo Zajac wird dem Erdboden gleichgemacht! In wenigen Monaten soll es passieren

Zoo Zajac in Duisburg galt einst als größtes Zoofachgeschäft der Welt. Ende 2024 stellte das Unternehmen jedoch Insolvenz fest.

Im Februar 2025 begann der Räumungsverkauf, bevor das Geschäft endgültig schloss. Die Schließung führt nun zu einer Neugestaltung des Geländes, auf dem Zoo Zajac jahrelang tätig war.

Zoo Zajac weicht neuem Gewerbeprojekt

Der Verkauf von Tierbedarf oder Tierfutter endet an diesem Standort dauerhaft. Wie „wa.de“ berichtet, erfolgt stattdessen der Abriss des alten Zoohandels. Die Arbeiten am Konrad-Adenauer-Ring haben bereits begonnen. Nun entsteht dort Platz für ein neues Bauprojekt, das die Zukunft des Areals maßgeblich verändert.

Das Bauunternehmen Harden Industriebau aus Düsseldorf plant in Kooperation mit der Rheinischen Grundbesitz AG einen Gewerbepark. Geplant seien moderne Gewerbeflächen auf einer gesamten Fläche von 17.000 Quadratmetern, heißt es von Harden Industriebau. Mit dem Projekt wird das ehemalige Zoo-Zajac-Gelände für Unternehmen und Gewerbe erschlossen.

Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich Ende 2025 und dauern etwa ein Jahr. „Die Umsetzung erfolgt zwischen dem vierten Quartal 2025 und dem dritten Quartal 2026“, teilt das Bauunternehmen laut „wa.de“ mit. Interessierte können das Bauvorhaben live verfolgen. Webcams liefern auf der Website des Bauunternehmens aktuelle Bilder von Fortschritten auf der Baustelle.

