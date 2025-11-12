Zoo Duisburg gibt Update – es geht um die „Zooterrassen“

Im Zoo Duisburg entsteht ein neues Highlight: Der Umbau der alten Zooterrassen geht in die nächste Phase. Der Rückbau des Innenbereichs ist abgeschlossen, jetzt wird die Gebäudehülle entfernt, damit Platz für das neue Restaurant entsteht. Begleitet wird die Umgestaltung von einem gastronomischen Konzept, das Kulinarik und Safari-Erlebnis vereinen soll.

Die neuen Zooterrassen werden nicht nur durch moderne Architektur, sondern auch durch eine Savannen-Anlage ergänzt, die Besucher begeistern soll. Die alten Zooterrassen aus den 1970er Jahren an der Mülheimer Straße verschwinden, während Teile des Kellergeschosses erhalten bleiben. Dort wird künftig die Technikzentrale untergebracht, die das neue Restaurant und die Anlage unterstützt.

Zooterrassen und Savannen-Anlage im Zoo Duisburg

Zentrales Herzstück der Zooterrassen wird das zukünftige Restaurant sein, das sowohl tagsüber als auch abends besucht werden kann. Der Gastronomiebetrieb wird aktuell durch ein EU-weites Ausschreibungsverfahren vergeben, bei dem kreativ und kulinarisch überzeugende Konzepte gesucht werden. Das Ziel: Eine Erlebnisgastronomie mit internationaler Strahlkraft, die weit über Duisburg hinaus Gäste anlockt.

Die geplanten Zooterrassen im Zoo Duisburg sollen ein hochwertiges und vielseitiges Erlebnis bieten – von Selbstbedienung bis hin zu modernem Casual Fine Dining mit raffinierten Speisen. Tagsüber lockt das neue Lokal mit abwechslungsreichen und kreativen Angeboten für Groß und Klein, während abends ein gehobenes Restaurantkonzept den Besuch abrundet. Frische Produkte, Nachhaltigkeit und Regionalität stehen dabei im Fokus.

Zoo Duisburg setzt ambitionierten Masterplan um

Begleitend zum regulären Menü plant der Zoo Duisburg, durch besondere Aktionswochen Abwechslung und Spannung zu schaffen. Ob mit Freunden, der Familie oder für geschäftliche Anlässe – die neuen Zooterrassen sollen mit einem hochwertigen Gastronomieangebot punkten und zum kulinarischen Magnet nicht nur für Duisburg, sondern die gesamte Region werden.

Die neuen Zooterrassen sind Teil des langfristigen Masterplans, der die Zukunft des Zoos sichert und ihn nachhaltig aufstellt. Neben der neuen Savannen-Anlage setzt der Zoo Duisburg auf weitere Projekte, wie die Kalifornische Seelöwen-Anlage und modernere Gehege, welche die Bedingungen für Tiere und Besucher verbessern. Frühere Highlights des Masterplans reisen bereits voller Erfolg: Dazu zählen die australische Outback-Voliere, die karibische Leguan-Insel und die Binturong-Anlage.