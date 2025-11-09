Zoo Duisburg ändert Öffnungszeiten – der Grund leuchtet ein

Auch in der dunkleren Jahreszeit steht ein Zoo-Besuch für viele ganz weit oben auf der Liste der Draußen-Aktivitäten. Dabei laden zahlreiche Tierparks in Duisburg, Gelsenkirchen und Co. ein, exotische Tiere aus Afrika, Asien und anderen Ländern hautnah zu beobachten.

Besucher des Zoo Duisburg staunen jetzt allerdings nicht schlecht, wenn sie die aktuellen Öffnungszeiten überprüfen. Denn auf einmal hat der beliebte Tierpark deutlich länger als noch vor wenigen Tagen geöffnet. Und das hat einen besonderen Grund.

Zoo Duisburg lädt Besucher im Dunkeln ein

Riesige Ameisen, eine überdimensionale Quietscheente – im Zoo Duisburg tauchen auf einmal in den Abendstunden nicht nur komische neue Tiere auf. Und die sind Teil eines ganz besonderen Events. Seit dem 6. November locken die Zoolichter auch in den Zoo Duisburg.

+++ Zoo Duisburg macht es offiziell – es passiert zu später Stunde +++

Insgesamt laden hier auf dem gesamten Zoo-Gelände 30 verschiedene Lichtinstallationen zum Entdecken und Staunen ein. Dafür hat der Zoo Duisburg in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag die Öffnungszeiten angepasst. So schließen die Tore hier aktuell nicht wie eigentlich gewohnt um 16.30 Uhr, sondern erst um 21 Uhr. Ab 17 Uhr werden die besonderen Lichtinstallationen angeknipst.

SO lange dauert das Event

Bis einschließlich 7. Dezember laden tierische Skulpturen und illuminierte Bäume dazu ein, den Zoo Duisburg aus einer vollkommen neuen Perspektive in den Abendstunden kennenzulernen.

Die Besucher sind schon seit den ersten Tagen schier begeistert, wie sich unter dem Facebook-Beitrag des Pott-Tierparks zeigt. „Es lohnt sich“, wird etwa einer deutlich. „Sehr schön“, findet der nächste. „Kann man mal machen“, plant schon der nächste seinen Trip in den Zoo Duisburg.