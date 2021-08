Zoo Duisburg: Süßes Video! Koala besucht das erste Mal sein neues Gehege – Besucher schmelzen dahin

Duisburg. Niedlicher Blick hinter die Kulissen im Zoo Duisburg!

Die Känguru-Anlage im Zoo Duisburg wurde umgestaltet und soll künftig auch von den Koalas mitgenutzt werden. Männchen Irwin nimmt sein neues Zuhause erstmal gründlich unter die Lupe.

Zoo Duisburg: Süßes Koala-Video!

„Neues Gehege, neues Glück“, meint Pfleger Mario im Video, als er Koala Irwin auf die Anlage trägt. Doch als er den geschickten Kletterer an einem Baumstamm absetzt, guckt Irwin den Mitarbeiter nur irritiert an – offenbar hat der Pfleger den falschen Baum ausgesucht!

Das Video siehst du HIER <<<

-----------------

Das ist der Zoo Duisburg:

1934 gegründet

Mehr als 100 Mitarbeiter

Insgesamt 6862 Tiere im Zoo Duisburg

Bekannt u.a. für sein Delfinarium

Jährlich rund eine Million Besucher

-----------------

Irwin klettert den Stamm hinab und prüft nach und nach alle anderen Bäume im Gehege. Es dauert mehrere Minuten, bis er den einen Baum gefunden hat, auf den er tatsächlich klettern möchte – keine große Überraschung: Es ist ein Eukalyptusbaum!

Dort kann es sich der Koala gemütlich machen und genüsslich die leckeren Blätter verspeisen. Ein Anblick, bei dem den Zoo-Fans das Herz aufgeht.

Zoo Duisburg: Besucher begeistert von Koala Irwin

Die Zoobesucher schmelzen beim Anblick des süßen Koalas fast dahin. „Süßer Irwin. Das machst du sehr gut“, schreibt eine Nutzerin. „Hoffentlich hast du deinen Lieblingsbaum gefunden.“

--------------------------------------------------------

Weitere News aus Duisburg:

--------------------------------------------------------

Ein anderer User schildert sogar eine persönliche Erfahrung mit den Koalas aus dem Zoo Duisburg: „Ich hatte die große Ehre, an meinem „Tierpfleger für einen Tag“ Irwin persönlich kennenzulernen. Er ist so sweet und gechillt. Auf den Arm nehmen durfte ich ihn leider nicht, aber dafür streicheln. So weich.“ (at)