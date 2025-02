Zoo Duisburg öffnet abends Tore – was dann passiert, ist nichts für Kinder

Normalerweise schließt der Zoo Duisburg seine Türen in der aktuellen Winter-Saison schon um 16.30 Uhr (im Sommer um 19 Uhr) – doch im Februar 2025 plant der Park eine besondere Aktion zu später Stunde. Und die ist nichts für Kinder!

Wenn die Sonne bereits untergegangen ist und die letzten Besucher den Zoo Duisburg verlassen haben, findet zwischen den Gehegen eine sehr pikante Aktion statt – und die ist tatsächlich ganz offiziell erst ab 18 Jahren freigegeben!

Zoo Duisburg mit pikanter Aktion

Welcher Termin im Februar steht ganz im Zeichen der Liebe? Natürlich – der Valentinstag am 14. Februar. Der fällt im Jahr 2025 passenderweise sogar auf einen Freitag, da können Pärchen also ganz entspannt abends etwas unternehmen, ohne sich Gedanken um frühe Arbeitszeiten am nächsten Morgen zu machen. Warum also nicht dem Zoo Duisburg einen Besuch abstatten?

Und nein, damit ist kein romantisches Zoo-Date während der regulären Öffnungszeiten gemeint. Wie der Duisburger Tierpark mitteilt, gibt es am Valentinstag ab 18.30 Uhr – also zwei Stunden nach der offiziellen Schließung – ein Sonderangebot für alle interessierten Pärchen, das vom Zoo selbst als „Ü18-Führung“ eingestuft wird.

Besucher bei nächtlicher Zoo-Führung

Mit einer Taschenlampe in der Hand dürfen Paare im Dunkel der Nacht an einer zweistündigen Führung über das Zoo-Gelände teilnehmen, bei dem sie etwas über das Liebesleben der Tiere lernen sollen. „Wie funktioniert Sex im Tierreich und was sind die ‚Vorlieben‘ der Duisburger Zoobewohner?“ – diese Fragen will der Park wohl bei der Führung beantworten.

Im „besten“ Fall können die teilnehmenden Pärchen das ein oder andere Tier auch beim Liebesakt beobachten – sofern dessen Lust durch die Zuschauer und das Licht der Taschenlampe nicht zu sehr abgebremst wird.

Die Plätze für die beiden Führungen (18.30 Uhr und 19.30 Uhr) sind begrenzt und benötigen eine Vorab-Anmeldungen über den Online-Shop des Zoo Duisburg. Tickets kosten 42,50 Euro pro Person.

Eines steht fest: Dieses Valentinstags-Date wäre sicherlich eines, das man so schnell nicht mehr vergisst.