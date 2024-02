Zoo Duisburg: Irrer Anblick im Gehege – Besucher trauen ihren Augen nicht

Im Februar sind die Temperaturen in NRW überdurchschnittlich mild für diese Jahreszeit. Da zieht es immer mehr Besucher auch wieder in den Zoo in Duisburg. Dort bekommen die Menschen derzeit jedoch einen irren Anblick geboten

Vor einem Gehege im Zoo Duisburg könnte es sich aktuell stauen, denn ein Tier zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Was jedoch auf den ersten Blick lustig ausschaut, hat einen ernsten Hintergrund.

Zoo Duisburg: Irrer Anblick im Gehege

Im Gehege der Trampeltiere zieren die Vorderbeine von Salome zwei Kleidungsstücke. Doch damit will die Trampeltier-Dame keinesfalls einen neuen modischen Trend setzen. „Derzeit lässt sich bei uns eine ungewöhnliche Beobachtung machen: Trampeltier Salome trägt eine zerschnittene Outdoorhose an ihren Vorderbeinen. Das skurrile Bild hat einen ernsten Hintergrund, denn die Hose soll bei der schnellen Genesung des flauschigen Vierbeiners helfen“, so die Erklärung des Zoo Duisburgs auf Facebook.

Schon seit einigen Wochen sorgen sich die Tierpfleger wegen einer Wunde an jedem Vorderbein des Trampeltiers um Salome. Die zerschnittenen Hosenteile seien laut Tierärztin Dr. Carolin Bunert Teil der Behandlung. „Ein normaler Verband weicht bei Regen auf. Obendrein hätte Salome ihn sicher irgendwann Stück für Stück abgezupft und dann hätten Sand, Erde oder Stroh in die Wunde gelangen können“. Die Lösung ist eine ausgediente Outdoorhose. „Der Stoff ist wasser- und schmutzabweisend, dennoch atmungsaktiv und schützt die darunterliegenden Verbände an den Beinen. Das hilft bei der Heilung“, erklärt Dr. Bunert.

Die Begründung kommt offenbar zur richtigen Zeit, denn auch einige Besucher wunderten sich schon über den außergewöhnlichen Anblick. „Im ersten Moment habe ich gedacht das er Prothesen hat“, schreibt ein Facebook-User. Viele andere Nutzer teilen diese erste Vermutung. „Na, das sieht ja schräg aus. Aber Hauptsache es hilft. Gute Besserung Salome“, meint ein anderer Zoo-Fan. Den Genesungswünschen können wir uns nur anschließen.