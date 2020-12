Zoo Duisburg: Tierpark postet Video – und alle rasten aus

Duisburg. Ein Facebook-Video aus dem Zoo Duisburg löst gerade Begeisterungsstürme aus!

Am Freitag stellte der Zoo Duisburg Aufnahmen einer stark gefährdeten Tierart ins Netz. Doch was auf den Bildern zu sehen ist, lässt die Community vor Freude ausrasten.

Zoo Duisburg: Zwerghippo-Baby Mudiwa begeistert auf Facebook

Das Video zeigt das neueste Familienmitglied bei den Zwergflusspferden. Zunächst ist nur Mama Ayoka zu sehen – doch dann tapst ihr kleines Töchterchen ins Bild. Das niedliche Tierchen kam am 12. November zur Welt und trägt den Namen „Mudiwa“, der in der Sprache des afrikanischen Volkes der Shona „Liebling“ bedeutet.

Ihr Kopf ist gerade mal so groß wie die Hand des Kameramannes, an der sie neugierig schnuppert. Am Ende versteckt sich Mudiwa jedoch lieber in einem Haufen Stroh anstatt weiter gefilmt zu werden.

„Als wir am Morgen (des 12. November, Anm. d. Red.) in den Stall kamen, schaute uns das Jungtier mit seinen Kulleraugen aus dem Strohbett an. Da war die Freude natürlich riesengroß“, erinnert sich Tierpfleger Alexander Nolte, der auch mit Ayoka sehr zufrieden ist. „Sie hat alles genau im Blick und kümmert sich vorbildlich – einfach eine tolle Mutter.“

Zwergflusspferd-Nachwuchs Mudiwa ist einen Monat alt. Foto: Zoo Duisburg / Sandra Gräfen

Eine langjährige Unterstützerin des Zoos hat sich bereits vor Mudiwas Geburt bereit erklärt, die Tierpatenschaft für die Kleine zu übernehmen. Sie hat auch gemeinsam den Tierpflegern den Namen für das Mini-Hippo ausgesucht.

User flippen aus: „Bin schockverliebt“

Die Nutzer können ihre Freude über das Hippo-Baby kaum zurückhalten:

„Sehr süß. Herzlich Willkommen.“

„Wie schön, dass ihr schon wieder Nachwuchs bei den Zwerghippos habt. Willkommen auf der Welt, kleiner Wonneproppen.“

„Meine kleine Roulade auf Beinen. Ich liebe diese Tiere. Alles Gute für Mutter und Kind.“

„Einfach süß. Ich will wieder in den Zooooo!“

„Oh mein Gott, da bekommt man ja verfrühten Milcheinschuss.“

„Oh ich schmelze dahin, bin schockverliebt.“

Zwergflusspferde sind stark bedroht

Zwergflusspferde sind Einzelgänger – und Männchen und Weibchen tolerieren sich eigentlich nur in der Paarungszeit. Daher ist es schwer, zwei Exemplare der gefährdeten Tiere zur Fortpflanzung zu bewegen. Doch der Zoo Duisburg hat dafür scheinbar ein Händchen: Mudiwa ist bereits das dritte Kind von Hippo-Weibchen Ayoka.

Insgesamt kommen in europäischen Zoos pro Jahr nur weniger als zehn Zwergflusspferde zur Welt. In ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet, den Regenwäldern Westafrikas, haben die Tiere mit Lebensraumverlust, Jagd, dem Bau von Minen sowie kriegerische Auseinandersetzungen zu kämpfen.

Insgesamt sollen dort nur noch zwischen 2.000 und 2.500 Exemplare in freier Wildbahn leben – Tendenz abnehmend. (at)