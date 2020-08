Zoo Duisburg: Tierpark macht große Ankündigung! „Rekordverdächtig“

Duisburg. Große Freude im Zoo Duisburg!

Die Pfleger im Zoo Duisburg dürfen sich einmal mehr über Nachwuchs einer Tierart freuen, die in Zoos nicht häufig Jungtiere bekommen: Die Kleinen Ameisenbären Tiago und Persea ziehen aktuell ihr fünftes Kind in den letzten drei Jahren auf!

Zoo Duisburg: Pfleger freuen sich über Ameisenbär-Nachwuchs

Als „rekordverdächtig“ bezeichnet der Zoo Duisburg diese Zahlen, die Tiago und Persea „zu den erfolgreichsten Paaren“ der Zoolandschaft machen dürften. Durchschnittlich werden pro Jahr in den weltweiten Zoos weniger als zehn neue Kleine Ameisenbären geboren. Da steht Duisburg mit fünf Jungtieren seit 2017 im europäischen Vergleich enorm gut da.

Ein Tamandua-Jungtier auf dem Rücken seiner Mutter im Zoo Duisburg. Foto: Zoo Duisburg

„Mit der Entwicklung sind wir sehr zufrieden, Persea kümmert sich phantastisch um ihren Nachwuchs. Es könnte kaum besser laufen“, freut sich das Pfleger-Team. Den Grund für den Erfolg sehen die Pfleger in dem „harmonischen Miteinander“ des Tierpärchens.

--------------------------

Das ist der Zoo Duisburg:

Gründung 1934

Mehr als 100 Mitarbeiter

Insgesamt 6862 Tiere im Zoo Duisburg

Bekannt u.a. für sein Delfinarium

Jährlich rund eine Million Besucher

--------------------------

Tamanduas sind stark gefährdet

Die Situation in freier Wildbahn ist für Kleinen Ameisenbären, auch Tamanduas genannt, allerdings alles andere als harmonisch. Die Tierart „ist durch illegale Bejagung und durch die Zerstörung des natürlichen Lebensraumes durch fortschreitende Landkultivierung gefährdet“, erklärt Kurator Volker Grün. „Jedes im Zoo geborene Jungtier trägt daher dazu bei, die Reservepopulation weiter auszubauen“. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms ging es für Jungtiere aus Duisburg bereits nach Dänemark und England.

-------------------------

-------------------------

Für Zoobesucher dürfte es dagegen nicht leicht werden, einen Blick auf den Nachwuchs in der Tropenhalle Rio Negro zu erhaschen. Kleine Ameisenbären sind dämmerungs- und nachtaktiv und schlafen tagsüber zusammengerollt in Baumkronen oder ihren Schlafhölen. (at)