Zoo Duisburg startet Aktion für Besucher – sie hat einen ernsten Hintergrund

Es ist mal wieder so weit: Beim Zoo Duisburg steht ein ganz besonderer Tag auf dem Programm. Dabei geht es keineswegs um ein schönes Thema, wie man im Zusammenhang mit einem Tierpark vermuten könnte.

An dem Tag soll im Zoo Duisburg auf ein sehr wichtiges Thema aufmerksam gemacht werden, welches vielen sehr am Herzen liegt. Dafür hat man sich einige Programmpunkte einfallen lassen.

Zoo Duisburg mit besonderer Aktion

Zoos sind keineswegs bei allen beliebt. Einige werfen ihnen vor, Tiere nicht artgerecht zu halten. Doch die Tierparks leisten auch einen großen Beitrag zum erhalt der Artenvielfalt, beispielsweise mit Zuchtprogrammen. Außerdem wird hier oft auch auf die vom Menschen verursachten Probleme der Tiere hingewiesen. Das ist nun auch im Zoo Duisburg wieder der Fall.

+++ Duisburg: Auto gerät ins Gleisbett – als Polizisten DAS sehen, rufen sie sofort das Jugendamt +++

Denn auch hier wird es am Samstag (16. Dezember) den Welt-Affen-Tag geben. „Gorillas, Orang-Utans und Roloway-Meerkatzen: Sie alle sind hoch bedroht und werden auf der sogenannten Liste der gefährdeten Tierarten geführt. Am Aktionstag stellt der Zoo Duisburg Primaten daher besonders in den Fokus. Alle Spenden des Aktionstages, der Kuscheltier-Sprechstunde sowie die Erlöse des Artenschutzeuros werden an diesem Tag für ein Primaten-Schutzprojekt“, heißt es in einer Pressemeldung.

Zoo Duisburg nimmt am Welt-Affen-Tag teil

Vom Zoo Duisburg heißt es weiter: „Von 09.30 – 15.30 Uhr bietet das vielfältige Programm spannende Einblicke in die Lebenswelt verschiedener Affenarten und soll für ihren Schutz motivieren.“ Dazu zahlen beispielsweise Fütterungen, bei denen die Pfleger auch ihr Wissen über die Tiere an die Besucher weitergeben. Für die kleinen Besucher wird es auch eine Kuscheltiersprechstunde geben, bei der das „Zoo-Team ‚verletzte‘ oder ‚kranke‘ Kuscheltiere“ verarztet. Daneben gibt es noch viele weitere Aktionen.

Weitere spannende News für dich:

Durch den Aktionstag soll auf die prekäre Situation verschiedener Affen-Arten aufmerksam gemacht werden, die größtenteils vom Menschen verursacht wird. „Deswegen werden alle Spenden des Aktionstages, der Kuscheltier-Sprechstunde sowie die Erlöse des Artenschutzeuros der West African Primate Conservation Action (WAPCA) bereitgestellt. Bereits seit vielen Jahren unterstützt der Zoo Duisburg die Arbeit der Organisation finanziell.“ Bleibt zu hoffen, dass die Aktion ein voller Erfolg wird.