Zoo Duisburg: Attraktion erst einmal geschlossen – Besucher müssen „ganz stark sein“

Duisburg. Im Zoo Duisburg ändert sich was. Tierfans sollten nun aufpassen!

So stehen in den nächsten Wochen Bauarbeiten auf dem Gelände des Tierparks an. Auf eine beliebte Attraktion des Zoo Duisburg müssen die Besucher deshalb zunächst verzichten.

Spätestens seit dem Kino-Hit „Madagascar“ sind die Lemuren ganz groß rausgekommen.

In dem Trickfilm waren die Bewohner des afrikanischen Inselstaats die heimlichen Stars. Und auch im Zoo Duisburg erfreuen sich die Primaten großer Beliebtheit. Doch die Besucher müssen jetzt vorerst auf die Beobachtung ihrer Ausflüge verzichten.

Zoo Duisburg: Besucher müssen vorerst auf die beliebten Lemuren verzichten. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/Zoo Duisburg

Das ist der Zoo Duisburg:

Gegründet 1934

Mehr als 100 Mitarbeiter

Insgesamt 6862 Tiere im Zoo Duisburg

Bekannt u.a. für sein Delfinarium

Jährlich rund eine Million Besucher

Denn der Tierpark kündigte zweiwöchige Umbauarbeiten auf der Lemuren-Anlage an. „In dieser Zeit kann die Tieranlage nicht besucht werden.“

Bauarbeiten im Zoo Duisburg: „Muss ganz stark sein“

Ein Besucher des Duisburger Zoos, der sich als großer Fan der Lemuren outet, ist schwer berührt: „Da muss ich jetzt aber für 2 Wochen ganz stark sein.“

Andere sind da offenbar flexibler: „Dann passe ich in der Zeit auf die Tiere im Streichelzoo auf und drehe dort meine Runde.“

Weitere News aus dem Zoo Duisburg:

Für alle, die es kaum erwarten können, die Lemuren wiederzusehen, hat der Zoo Duisburg ein großes Versprechen: „Sobald ihr Katta und Co. wieder bei ihren Ausflügen beobachten könnt, geben wir direkt Bescheid.“

Auch Koalahaus kurzzeitig geschlossen

Nicht nur auf dem Gelände der Lemuren tut sich etwas. Auch das Koalahaus ist zeitweise geschlossen. Der Grund: „Wir schwingen den Pinsel“, erklärte der Zoo Duisburg. Wer einen Blick auf das junge Männchen „Yuma“ werfen wolle, könne die australischen Beuteltiere aber von dem Zugang zum Koalahaus beobachten.

Und schon bald sollst du wieder voll auf deine Kosten kommen: „In Abhängigkeit des Fortschrittes der Arbeiten im Besucherbereich werden wir das Haus erst am Freitag wieder öffnen können“, so der Zoo Duisburg am Mittwoch (8. Juni). (ak)

