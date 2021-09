Zoo Duisburg zeigt, was dieses Tier zu fressen bekommt – Zuschauerin entsetzt: „Sowas geht nicht“

Duisburg. Im Zoo Duisburg sind viele unterschiedliche Tiere zu sehen.

Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Fressgewohnheiten der Bewohner. Nun hat der Zoo Duisburg auf Facebook gezeigt, wie einige Tiere mit kreativen Ideen beim Fressen beschäftigt werden. Einer Frau passt das allerdings ganz und gar nicht.

Zoo Duisburg zeigt, was dieses Tier zu essen bekommt

Immer wieder zeigt der Zoo Duisburg auf seiner Facebook-Seite, was die Tiere so treiben. In einem Post vom Sonntag geht es um die Beutelteufel, genauer um das spezielle Fressen der Tiere.

„Für unsere Beutelteufel gab es diesmal etwas ganz Besonderes. Gut verpackt in einen Karton standen Alpakawolle und Küken auf dem Tagesplan“, heißt es in dem Post. Durch den neuen Geruch und die spezielle Verpackung des Futters würden die Beutelteufel sich intensiver mit ihrer Mahlzeit beschäftigen. Für die Beutelteufel ist es so auch schwerer an ihr Fressen zu kommen.

Zoo Duisburg: Frau regt sich über Post auf

Zum dem Post gehörten einige Fotos, die die Tiere und ihr spezielles Fressen zeigen. Vielen Fans des Zoos Duisburg gefiel der Post offenbar. Es gab bisher mehr als 900 Likes für den Beitrag.

Auch in den Kommentaren gibt es bis auf eine Frau keine negativen Reaktionen. Dieser einen Userin gefällt der Beitrag des Zoos aber überhaupt nicht. Sie schreibt: „Ich finde es ja toll solche Beiträge von Euch zu lesen. In dem ihr auch noch extra mitteilt das Küken verfüttert werden. Sowas geht nicht.“ Andere User sehen das ganz anders. Sie antworten ihr, dass sie den Post des Zoos gut finden. So müsse der Zoo auch einen Bildungsauftrag erfüllen.

Doch was sagt der Zoo selbst zu dem Thema Futter? Zoosprecher Christian Schreiner sagte gegenüber DERWESTEN, dass eine gesunde Ernährung für die Tiere sehr wichtig sei. „Daher sind die Futterpläne speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt, der Speiseplan bei vielen Tierarten variiert täglich“, so der Zoosprecher. Um die Tiere arttypisch zu beschäftigen, würde das Futter auf verschiedene Weisen angeboten. (gb)