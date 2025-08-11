Zoo Duisburg macht es offiziell – Besucher werden es sofort sehen

Im Zoo Duisburg gibt es wieder Tapire. Zwei Weibchen namens Bonita und Eve sind kürzlich aus England eingetroffen. Neugierig erkundeten sie ihre neue Heimat und leben sich allmählich ein. Beide Tiere zeigen sich wohlauf und interessiert an ihrer Umgebung.

Neue Bewohnerinnen im Zoo Duisburg

Bonita und Eve teilen sich ihr Gehege mit den Ameisenbären Pina und Hombre. Nach der Eingewöhnung im Stall entdecken sie jetzt die Außenanlage. „Aktuell hält sich Bonita gerne im vorderen Bereich der Anlage auf, während Eve eher den hinteren Unterstand am Badebecken bevorzugt.“

Beide Tiere gelten als freundlich, doch Eve hat klar das Sagen. Revierleiter Florian Thaller begleitet die Eingewöhnung und beschreibt sie als „sehr aufgeschlossen“. Die neuen Flachlandtapire fühlen sich im Zoo Duisburg offenbar schon recht wohl.

Lebensweise der Tapire und Bedrohung

Tapire stammen ursprünglich aus Südamerika. Sie leben in Wäldern, Flusslandschaften und Sümpfen. Die Tiere fressen Früchte, Blätter und Wasserpflanzen. Wegen Lebensraumverlust und Jagd gelten sie als bedroht und stehen auf der Roten Liste der Welt-Naturschutzorganisation IUCN.

Besucher des Zoo Duisburg können Bonita und Eve nun bei ihren täglichen Erkundungen beobachten. Mit Geduld lassen sich beide gut entdecken.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.