Zoo Duisburg: Promis mit drastischen Worten zum Delfinarium – „Verkümmern in Gefangenschaft“

Delfine gelten als extrem intelligent und sogar um ein Vielfaches sozialer als wir Menschen. Dennoch werden sie noch immer in Zoo-Becken gehalten, um das Publikum zu unterhalten.

Dutzende Promis fordern jetzt in einer Petition die Schließung der deutschen Delfinarien, wie jenes im Zoo Duisburg.

Zoo Duisburg: Promis fordern Schließung von Delfinarien

„Delfine und Wale haben nichts in Gefangenschaft zu suchen, vor allem nicht in der Unterhaltungsindustrie“, heißt es in der Petition. 25 Promis aus unterschiedlichen Bereichen, wie Wissenschaft, Politik, Medien und Unterhaltung wollen den beiden letzten Delfinarien - im Zoo Duisburg und im Zoo Nürnberg - ein Ende setzen.

Zu den Promis gehören zum Beispiel Dr. Karsten Bernsing, Meeresbiologe, Renate Künast, ehemalige Bundesministerin, und der Schauspieler Milan Pesche. Sie haben ein Video sowie eine Petition erstellt, in dem sie sich an die Verantwortlichen richten und erklären, warum die Delfinarien schließen sollten.

Journalist Dirk Steffens sagt: „Ich kann natürlich auch verstehen, dass möglichst viele Menschen Delfine mal mit eigenen Augen sehen wollen. Aber Delfine sind so intelligent. Die haben ein so reiches Emotionsleben und einen ausgeprägten Bewegungsdrang, dass man sie unter gar keinen Umständen einfach so einsperren und in Gefangenschaft halten sollte.“

---------------------------

Mehr News aus Duisburg:

Duisburg: Krasse Konsequenzen nach Hass-Nachrichten in Facebook-Gruppe – Staatsschutz eingeschaltet!

Hunde-Schicksal in Duisburg: Vierbeiner versauert im Tierheim – „Können wir nicht verstehen“

Weitere Themen:

NRW: Wegen Coronavirus – Deutsche Bahn sieht diese drastische Veränderung

Thyssenkrupp: Hunderte verlieren ihren Job – jetzt bietet der Konzern DAS an

---------------------------

Dazu erklärt die ehemalige Verhaltensbiologin Petra Vivien: „Aufgrund ihrer Intelligenz können wir einfach keine artgerechte Unterbringung gewährleisten und deswegen gehören sie nicht in Zoos und Freizeitparks.“ Frank Schweikert von der Deutschen Meeresstiftung verdeutlicht, wie es Delfinen in Zoo-Becken geht: „Delfine legen pro Tag 100 Kilometer zurück, tauchen 300 Meter tief und da kommt man sich in so einem Betonkasten vor wie in einer Badewanne lebenslang eingeschlossen.“

Weiter heißt es in der Petition: „Delfine sind hochintelligente Wesen, die in Gefangenschaft verkümmern und sehr oft sogar Psychopharmaka erhalten. Die Lebensdauer in Gefangenschaft ist sehr gering im Vergleich zu der in ihrem natürlichen Lebensraum.“

Zoo Duisburg: Promis fordern Freiheit für Delfine

1.455 Menschen haben die Petition bisher (Stand: 11. März 17:45 Uhr) unterschrieben. Die Petition findest du >>>hier<<<.

Zoo Duisburg beteuert: Den Delfinen geht es gut

Der Zoo Duisburg beteuert dagegen, dass es den Delfinen in seinen Becken gut gehe. So übertreffe der Zoo sogar die gesetzlichen Vorgaben und halte freiwillig höhere Standards für die Haltung ein. Das berichtet die WAZ.

Das Delfinarium des Zoos Duisburg gehört zu den Highlights der Stadt. Je nach Saison sind im Zoo Duisburg täglich mindestens zwei Delfinvorführungen zu sehen. Der Zoo hält die Meerestiere in seinem Delfinarium, um jedes Jahr rund eine Million Besucher zu unterhalten.

Solange die Menschen in Zoos gehen und sich Delfinshows anschauen werden, stärken sie den Verantwortlichen vermutlich den Rücken, an den Delfinarien festzuhalten. (nk)