Zoo Duisburg: Pfleger machen bittere Entdeckung – „Wer kommt denn auf solche Ideen?“

Duisburg. Dieser Fund am Zoo Duisburg lässt Pfleger nicht los.

Jetzt hat der Zoo Duisburg eine klare Botschaft an seine Besucher über seine Facebook-Seite geteilt.

Zoo Duisburg: Pfleger machen traurigen Fund am Eingang

Im Zoo Duisburg wurde eineEntdeckung gemacht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Reichwein

„Wer kommt denn auf solche Ideen?“ Schon der erste Satz des Posts vom Zoo Duisburg auf Facebook verrät, dass es dieses Mal nicht um ein schönes Thema geht. „In dieser Woche wurde uns dieses kleine Igeljungtier in einem Karton vor den Tigereingang gestellt“, heißt es in dem Post weiter.

Das ist der Zoo Duisburg:

1934 gegründet

Mehr als 100 Mitarbeiter

Insgesamt 6862 Tiere im Zoo Duisburg

Bekannt u.a. für sein Delfinarium

Jährlich rund eine Million Besucher

Inzwischen solle doch jeder wissen, dass der Nebeneingang aktuell nicht besetzt sei. Nur durch einen Zufall habe man den Karton mit dem kleinen Wildtier entdeckt. Nun werde der Igel natürlich tierärztlich im Zoo Duisburg versorgt.

Zoo Duisburg: Igel in Karton am Nebeneingang abgestellt

„Wie lange das Igelchen dort allerdings schon auf Hilfe warten musste? Wir wissen es nicht“, heißt es in der Mitteilung des Zoos. Anschließend gibt es auch noch eine klare Ansage: „Wir können leider nicht jedem Tier helfen – eine Abgabe von gefundenen Wildtieren bei uns im Zoo ist leider nicht möglich.“

Foto: Jochen Tack / dpa

Wenn du einen Igel entdeckst, der Hilfe benötigt, kannst du dich an eine Igelhilfe oder eine Wildtierstation wenden. „Igelhilfen findet ihr zum Beispiel unter https://pro-igel.de . Und auch dort gilt: Bescheid sagen, vorbeibringen und persönlich abgeben und nicht das arme Tier vor der Tür seinem Schicksal überlassen“, stellt der Zoo Duisburg in dem Post klar. Künftig möchte man also keine abgestellten Tiere mehr an einem Nebeneingang finden. Dann könnte es nämlich schon zu spät sein. (gb)

