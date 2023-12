Zoo Duisburg stellt tierischen Rekord auf – „Akut vom Aussterben bedroht“

Große Freude bei den Mitarbeitern des Zoo Duisburg. Dort ist ab Donnerstag (14. Dezember) der älteste Bärenstummelaffe der Welt zu Hause. Ganze 30 Jahre alt ist die Affendame nun geworden.

Dieses Jubiläum wurde im Zoo Duisburg selbstverständlich groß gefeiert. Seit Jahrzehnten ist der Zoo für seine Bärenstummelaffe-Population bekannt, seit 1967 hält der Zoo Duisburg die seltene Affenart.

Ältester Bärenstummelaffe der Welt im Zoo Duisburg zu Hause

„Melanie ist einmalig, ein Charaktertier unseres Zoos. Wenn wir sie beobachten, so erinnert sie uns manchmal an eine etwas tatterige, alte Oma – man kann unsere Seniorin einfach nur mögen und ins Herz schließen“, beschrieb Revierleiter Alexander Nolte die in die Jahre gekommene Affendame. Am 14.12.2003 ist sie mit mit ihrem 30. Geburtstag nun auch der älteste Affe ihrer Art – die laut dem Zoo Duisburg „akut vom Aussterben bedroht“ sei.

Die „Grande Dame“, wie sie liebevoll genannt wird, bewegt sich meist sehr langsam und das mit Bedacht. Ihre Liebe für gekochte Kartoffeln hat sie über die Jahre beibehalten. „Wenn es die Knollen gibt, kommt sie direkt zu uns Pflegern, riecht ausgiebig an ihrem Lieblingsfutter, was sie dann laut schmatzend verspeist“, so der Pfleger.

Ist nun der älteste Bärenstummelaffe der Welt: Affen-Oma „Melanie“ aus dem Zoo Duisburg.

„Melanie“ seit 2005 in Duisburg

Viele der Mitarbeitenden, so auch Alexander Nolte, kennen Melanie bereits seit ihrer Ankunft im Jahre 2005. Damals reiste der Bärenstummelaffe vom Zoo Erfurt ins Ruhrgebiet. Am Kaiserberg zog die Affendame vier Jungtiere erfolgreich auf, die mittlerweile in unterschiedlichen europäischen Zoos leben und auch dort bereits für Nachwuchs gesorgt haben.

„Deswegen ist Melanie bereits mehrfach Oma und auch schon Uroma geworden“,

weiß Tierpfleger Nolte. Ihren Lebensabend wird die Seniorin in trauter Zweisamkeit mit Partner Pagalu, der mit seinen 21 Jahren das drittälteste Tier im weltweiten Zoobestand ist, im Zoo Duisburg genießen.