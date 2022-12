Zoo Duisburg lüftet großes Geheimnis – Besucher waren komplett ahnungslos

Erst vor knapp einem Jahr freute sich der Zoo Duisburg über Nachwuchs. Zwei kleine Koalas haben das Licht der Welt erblickt. Jetzt hat der Tierpark die Namen der beiden Neulinge verraten.

Doch das ist noch nicht alles. Denn scheinbar gibt es weitere frohe Kunde aus dem Zoo Duisburg. Und die Besucher haben nichts davon mitbekommen, doch jetzt soll es jeder wissen.

Zoo Duisburg verrät Namen und Geschlecht von Koalas

Nun hat der Zoo Duisburg auf Facebook nicht nur das Geschlecht, sondern auch die Namen der beiden Jungtiere verraten. Sie hören auf die Namen „Yunga“, was so viel wie „Bruder“ übersetzt heiße und „Erlinga“. Erlinga (= trockenes Holz) ist ein Weibchen und komme mit ihrer aufgeschlossenen und neugierigen Art ganz nach ihrem Vater Irwin. Yunga sei dagegen eher zurückhaltend.

Die beiden Koalas würden sich prima entwickeln. „Mittlerweile trinkt der Nachwuchs immer seltener Milch und ernährt sich überwiegend von Eukalyptusblättern – der einzigen Nahrung der Koalas“, heißt es. Langsam aber sicher setze der Abnablungsprozess von den Müttern ein. Jeden Mittwoch und Sonntag können Besucher ab 11 Uhr beim öffentlichen Wiegen der Jungtiere zuschauen. Experten geben zudem Informationen über Pflege und Haltung der kleinen Beuteltiere.

Zoo Duisburg plaudert süße Baby-News aus

Doch die viel größere Bombe ließen die Mitarbeiter fast in einem Nebensatz platzen: „Im Rahmen der Namensverkündung lüfteten wir ein Geheimnis: Gut geschützt und bisher nahezu unsichtbar wachsen in den Beuteln der Koalaweibchen Gooni und Eora Koalakinder heran.“ Allzu lange wird der Nachwuchs wohl nicht auf sich warten lassen. Die Schwangerschaft von Koalaweibchen dauert in der Regel nur 30 bis 36 Tage. Den genauen Geburtstermin behielt der Zoo jedoch für sich.

Der Zoo Duisburg ist stolz auf seine Koalazucht. Schon seit 1994 leben die stark gefährdeten Beuteltiere in dem Tierpark. Über 40 kleine Koalas erblickten im Koalahaus im Laufe der Jahre das Licht der Welt. Aktuell leben insgesamt elf Koalas im Zoo Duisburg – und schon bald werden noch zwei weitere hinzukommen.