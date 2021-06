Zoo Duisburg nimmt Abschied – jetzt ist Schluss mit der Haltung dieser Tiere

Es ist ein schwerer Abschied für den Zoo Duisburg. Sie sagen zu einer ganzen Tierart „Auf Wiedersehen“.

„Arrividerci“ heißt es im Zoo Duisburg. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Zoos mussten sich von einem ihrer Schützlinge verabschieden: Dem Nashornbullen Kifaru. Das stattliche Männchen zieht nach Italien, in den „Zoosafari Fasano“ in der Region Apulien.

Der Umzug war lange geplant: Eine auf Großtiertransporte spezialisierte Firma holte den Koloss ab. Dazu kam ein speziell umgebauter Überseecontainer zum Einsatz, der sogar beheizt werden kann.

Zoo Duisburg: Diese Tierart verlässt den Zoo. Foto: imago/MaBoSport

Zoo Duisburg: Technisches Hilfswerk im Einsatz

Zunächst musste dieser Container aber auf einen Schlepper des Technischen Hilfswerks (THW) geladen werden, denn der Tieflader, mit dem Kifarus Reise dann startete, hätte nicht in das Nashorngehege gepasst, schreibt der Zoo auf Facebook.

Mit frischem Heu und viel guten Zureden gelang es, das Nashorn in den Container zu locken. Dann schwebte er mittels eines Krans sanft erst auf den Schlepper und dann auf den Tieflader. Der rollte vom Zoogelände in Richtung Italien. 1300 Kilometer vom Ruhrgebiet entfernt wird Kifaru künftig leben – und hoffentlich zum Arterhalt der Breitmaulnashörner beitragen.

Zoo Duisburg: Breitmaulnashorn Kifaru ist umgezogen. Foto: imago/Revierfoto

Zoo Duisburg: Hoffnung für die Nashörner

Kifaru gehört zu den sogenannten „Südlichen Breitmaulnashörnern“, von denen dank intensivem Artenschutz mittlerweile wieder 20.000 Tiere in freier Wildbahn leben. Bitter hingegen sieht es für die nächsten Verwandten diese majestätischen Tiere aus, dem „Nördlichen Breitmaulnashorn.“ Mit „Sudan“ starb bereits 2018 der letzte bekannte Bulle dieser Art. Er musste mit 45 Jahren eingeschläfert werden.

Es gibt nur noch zwei weitere solcher Tiere: Seine Tochter und seine Enkelin. Nun hoffen Forscher, mit Hilfe der Südlichen Breitmaulnashörner und künstlicher Befruchtung die Art erhalten zu können. Es wäre die letzte Chance für die Tiere.

Mit dem Abschied von Kifaru endet für den Zoo Duisburg derweil eine Ära: Denn jetzt ist auch Schluss mit der Haltung der Nashörner in Duisburg. Das Gehege wird keinen Nashorn-Nachmieter bekommen. Stattdessen werden künftig die Zebras mehr Platz haben.

Zoo Duisburg: Die Mitarbeiter sagen "Arrividerci" Foto: imago/MaBoSport

Zoo Duisburg: Zoo-Fans verabschieden sich auf Facebook

Die Antworten der Zoobesucher auf Facebook schwingen derweil zwischen Abschiedsschmerz und Zustimmung: „Ein sehr schöner und stattlicher Bulle. Wünsche ihm nur das Beste in seinem neuen Zuhause“, schreibt ein Nutzer.

Zoo Duisburg. (Symbolbild)

„Alles Gute für Kifaru, bin trotzdem etwas traurig“, meint eine Frau, eine andere hat eine persönliche Nachricht an das Nashorn: „Mach’s gut, Dicker. Ich wünsche dir noch weiter viele wunderbare und vor allem lange Jahre.“

Zoo Duisburg: Mitarbeiter und Besucher nehmen Abschied von dieser Tierart Foto: imago/Reichwein

Und eine Nutzerin dankt auch dem Zoo: „Es ist immer wieder beeindruckend, welcher Aufwand von Zoos betrieben wird, damit Tiere stessarm und sicher von A nach B reisen können.“

