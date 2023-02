Zoo Duisburg mit bewegender Nachricht – den meisten Besuchern war es nie aufgefallen

Neue Gesichter im Zoo Duisburg!

Mit etwas Glück lassen sich im Zoo Duisburg aktuell zwei süße Tierbabys beobachten. Die beiden haben bereits einige Wochen auf dem Buckel, ohne dass die Besucher etwas von ihrer Existenz ahnten. Und selbst die Pfleger hinter den Kulissen bekamen den Nachwuchs selten bis nie zu Gesicht.

Zoo Duisburg verkündet Baby-News

Es geht um die Bürstenschwanz-Rattenkängurus, die im Zoo Duisburg in der vorderen Anlage im Koalahaus leben. Bereits im Dezember 2022 erblickten die beiden Känguru-Babys das Licht der Welt. „Ein Junge und ein Mädchen – beide zum Verlieben schön“, freut sich Revierleiter Mario Chindemi. Doch allzu lange konnte man sich an dem süßen Anblick nicht erfreuen.

Kleines Bürstenschwanz-Rattenkänguru im Nest. Foto: Zoo Duisburg / M. Chindemi

Denn für rund drei Monate harren die Kids erst einmal im Beutel ihrer Mamas aus. Da bekommen sie selbst die Pfleger quasi nie zu sehen – und die Besucher erst recht nicht. Doch mittlerweile seien die zwei „zunehmend selbstständig und auch ohne ihre Mütter unterwegs“, so Chindemi. Da Bürstenschwanz-Rattenkängurus jedoch überwiegend nachtaktiv sind, sieht man die Kleinen am ehesten in den Morgenstunden oder in der Abenddämmerung umherhüpfen.

Tierart stark bedroht

Doch der Nachwuchs ist auch aus einem ganz anderen Grund ein Anlass zur Freude – und der hat es in sich. Bürstenschwanz-Rattenkängurus gelten als stark gefährdet, stehen auf der so genannten „Roten Liste“. Die ICUN (International Union für Conservation of Nature) schätzt, dass in ihrer natürlichen Heimat in Australien nur noch rund 12.000 Exemplare leben – und es werden weniger. Füchse und verwilderte, ausgesetzte Hauskatzen machen Jagd auf die kleinen Tiere. Naturkatastrophen wie ausufernde Waldbrände zerstören ihren Lebensraum.

Der Zoo Duisburg ist Teil eines Erhaltungszuchtprogrammes und hält die Bürstenschwanz-Rattenkängurus bereits seit 1995.