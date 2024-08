Zoo Duisburg muss kurzfristig schließen – was Besucher jetzt wissen müssen

Wichtige Info für alle Besucher des Zoo Duisburg!

Der beliebte Tierpark im Ruhrgebiet, der vor allem für sein Delfinarium bekannt ist, bleibt demnächst für einen ganzen Tag geschlossen – und das ausgerechnet am Wochenende. Was steckt dahinter?

+++ Hier findest du mehr Geschichten aus dem Duisburger Zoo +++

Zoo Duisburg muss kurzfristig schließen

Die Sommerferien in NRW sind zwar bereits vorbei – doch das schöne Wetter lockt noch immer zahlreiche Besucher in den Duisburger Zoo. Gerade an den Wochenenden bietet sich der Park als Ausflugsziel für Familien an, die mit ihren Kindern die bunte Tierwelt bestaunen wollen.

Doch am Sonntag, den 25. August, bleiben die Tore des Zoo Duisburg geschlossen. Normalerweise hätte die Kasse von 9 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet – doch an diesem Tag ist das anders.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf seinen Social-Media-Kanälen und auf der eigenen Website teilt der Zoo Duisburg mit: „Am 25. August bleibt der Zoo auf Grund einer internen Veranstaltung geschlossen.“

Zoo Duisburg bleibt am 25. August zu

Eine recht simple, aber auch wenig aussagekräftige Erklärung. Um was für eine interne Veranstaltung es sich handelt, teilt der Zoo Duisburg nicht mit. Wenn dafür der gesamte Park geschlossen wird, muss es sich jedoch um ein größeres und aufwendigeres Event handeln.

Wer also am Sonntag (25. August) einen entspannten Sommertag im Zoo Duisburg verbringen wollte, muss nun umplanen. Glücklicherweise hat der Zoo rechtzeitig über die Schließung informiert – sodass am Sonntagmorgen hoffentlich keine enttäuschten Besucher an der unbesetzten Kasse stehen müssen.

Auch Dortmunder Zoo musste schließen

Auch der Zoo Dortmund musste kürzlich kurzfristig geschlossen werden. Das lag jedoch nicht an einer internen Veranstaltung wie in Duisburg. Der Grund war viel ernster. Aufgrund potenzieller Sicherheitsbedenken hatten die Zoo-Betreiber in Dortmund gar keine andere Wahl. Hier erfährst du alle Details <<