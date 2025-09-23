Besucher im Zoo Duisburg reiben sich die Augen: Wie kommen DIESE Tiere hier ins Gehege?

Die Stammgäste im Zoo Duisburg kennen ihren Lieblings-Tierpark fast so gut wie ihre eigenen vier Wände- Welche Route führt am schnellsten zu welchem Tier? Welche Tiere sieht man eher auf den Außenanlagen oder in den Innenanlagen? Gefühlt brauchen sie nicht einmal mehr die Infoschilder an den Zäunen, um zu wissen, welches Tier in welchem Gehege untergebracht ist.

Umso irritierter dürften jene Besucher in den vergangenen Wochen im Zoo Duisburg dreingeschaut haben, als sie plötzlich zwei Tierarten in ein und demselben Gehege gesehen haben. Zwei verschiedene Hirsch-Arten – die Muntjaks und die Schopfhirsche – teilen sich auf einmal eine Anlage. Was ist da passiert?

Zoo Duisburg führt Tiere zusammen

Die Antwort: Das hat der Zoo Duisburg ganz absichtlich so gemacht. Via Social Media verkündete der Tierpark, dass die Muntjaks und die Schopfhirsche nun in einer Art WG zusammenleben. Wie es dazu kam, hat der Zoo im Gespräch mit DER WESTEN erklärt.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Hintergrund war die Idee einer Gemeinschaftshaltung zwischen Schopfhirschen und Muntjaks, so dass wir zwei vormals getrennte Anlagen über einen Durchgang im gemeinsamen Stallgebäude verbunden haben“, teilt uns der Duisburger Zoo mit. „So nutzen beide Tierarten beide Anlagen – und das gemeinsam.“

Harmonische Tier-WG im Zoo Duisburg

Und das laufe glücklicherweise wohl vom ersten Tag an ziemlich harmonisch ab. Schließlich stammen beide Tierarten ursprünglich aus dem asiatischen Raum, vorrangig aus China oder Teilen Taiwans. Die Hirscharten müssen also möglicherweise auch in freier Wildbahn miteinander auskommen können.

Je nach Tierart sei eine Zusammenführung auch bei anderen Zoobewohnern denkbar – „wo es zoologisch sinnvoll und möglich ist“. Im Bestfall erschaffe man einen „Mehrwert für die Tiere sowie die Besuchenden des Zoos“, teilt uns der Park mit.