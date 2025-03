Zoo Duisburg: Tierpfleger hören verdächtiges Geräusch aus Gehege – jetzt herrscht Gewissheit

Im Zoo Duisburg ging etwas Sonderbares vonstatten. Tierpfleger hörten vorerst nur verdächtige Geräusche aus einem bestimmten Gehege.

Inzwischen wissen die Pfleger, was dort los ist. Es herrscht absolute Gewissheit. Doch die Zoo-Besucher können es weiterhin nur erahnen.

Zoo Duisburg verkündet Nachwuchs

Der Zoo Duisburg teilt die Nachricht auf dem eigenen Facebook-Account und die Follower können es kaum glauben! In dem Tierpark in NRW wächst nämlich ein kleiner Brillenbär heran. Er wurde schon am 24. Dezember 2024, also direkt an Heiligabend geboren. Aber bisher hatten ihn nicht mal die Tierpfleger zu Gesicht bekommen. Zuerst hörten sie nur verdächtige Geräusche, genauer gesagt ein leises Fiepsen, aus der Wurfhöhle der 18-jährigen Brillenbärin Huanca. Vor wenigen Tagen zeigte sich der kleine Bär nun zum allerersten Mal. Er tapste aus seinem Nest und erkundete vorsichtig seine Umgebung im geschützten Stall.

Bei den Brillenbären im Zoo Duisburg gab es damit schon zum dritten Mal Nachwuchs. Revierleiter Maik Kirschner erzählt: „Jede Geburt ist etwas ganz Besonderes. Dabei fiebern wir ab dem ersten Tag dem Moment entgegen, wann sich das Jungtier zum ersten Mal aus der Wurfhöhle traut.“

Hier ist er, der niedliche kleine Brillenbär im Zoo Duisburg. Foto: Zoo Duisburg

Zoo Duisburg: Besucher haben leider noch Pech

Leider haben die Besucher im Zoo Duisburg derzeit noch keine Chance, den kleinen Brillenbären kennenzulernen. Denn erstmal muss die Außenanlage perfekt auf das Jungtier vorbereitet werden. Wenn dann der Schieber entriegelt wird, liegt es nur noch an Mamabär. Sie entscheidet, wann das Kleine den Stallbereich verlässt.

Damit die Aufzucht des kleinen Bären gut gelingt, müssen die Mitarbeiter im Zoo Duisburg besonders vorsichtig agieren und dürfen nur wenige Bezugspersonen zu den Tieren schicken. Mutter und Kind reagieren in den ersten Monaten nämlich sehr sensibel auf Störungen.

Wenn das Jungtier rund fünf Monate alt ist, kann sich das Zoo-Team dann näher heranwagen, um unter anderem einen tiermedizinischen Check-up durchzuführen. Dabei wird auch erst das Geschlecht des kleinen Bären bestimmt. Tierfreunde dürfen also gespannt sein!