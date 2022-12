Zoo Duisburg: Pflegerin machte erschreckenden Fund – und traf die beste Entscheidung

Eine Pflegerin machte im Zoo Duisburg einen schrecklichen Fund. Doch dann traf sie eine Entscheidung, die Leben retten sollte.

Im Zoo Duisburg gibt es zahlreiche Tiere zu bestaunen. Auch Webervögel haben ihren Platz in dem Tierpark gefunden. Dabei wären zwei von ihnen fast gestorben, hätte eine Pflegerin nicht genau richtig reagiert.

Zoo Duisburg: Pflegerin zieht Vögel auf

Von dem Vorfall berichtet der Zoo Duisburg auf seiner offiziellen Facebook-Seite. „Habt ihr sie schon entdeckt? Einer von unseren weiblichen Webervögeln (gut zu unterscheiden an den gelben Köpfen) steht mit einem Bein mitten im Leben bzw. auf dem Ast. 2021 mitten in der sommerlichen Brutsaison lagen im Sand zwei Jungvögel. Wenige Tage alt, der Körper noch nackt und lediglich kleine Federn an den Flügeln und flusenähnliche ‚Frisuren‘ waren schon vorhanden. Die Augen waren noch geschlossen und die Kleinen waren sehr hilflos“, schreibt der Zoo in seinem Social-Media-Beitrag.

„Manchmal kommt es vor, dass sie aus dem aufwendig gebauten Nestkuppeln fallen, weil der Nachbar ein Grashalm klauen wollte oder Geschwister von hinten schubsen. Eine unserer Pflegerinnen nahm die beiden mit nach Hause und versuchte die Aufzucht. Tatsächlich entwickelten die beiden Mädchen sich prächtig und schnell“, heißt es weiterhin.

Zoo Duisburg: Vogel übersteht Amputation

Jedoch fiel bei einem der Vögel auf, dass er keinen Greifreflex mehr an einem seiner Füßchen hatte! Eine Tierärztin röntgte das kleine Küken und bemerkte einen Beinbruch. Diesen zog sich das Tierchen wohl zu, als es aus dem Nest fiel. „So bekam die Kleine eine Schiene, mit der es schwer war für sie zu sitzen. Der Versuch das Bein zu retten, scheiterte leider und eine Amputation war der einzige Weg, ihr kleines Leben zu retten. Da das Vogelkind sich ansonsten aber so gut entwickelte und Lebensfreude zeigte, entschied unser Team sich für den Versuch.“

Und mittlerweile hat sich der Vogel mit seiner Lage sehr gut arrangiert, wie der Zoo weiterhin berichtet. „Ihre Schwester ist mittlerweile in einem anderen Zoo umgezogen, aber unsere kleine Heldin darf für immer bleiben und uns daran erinnern, dass Aufgeben selten eine Option sein sollte.“ Was für eine rührende Geschichte!