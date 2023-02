Zoo Duisburg schockt Besucher mit trauriger Todes-Nachricht – doch dann folgt der nächste Schlag

Der Zoo Duisburg hat eine traurige Nachricht für seine Besucher: Ein beliebtes Tier ist gestorben!

Für den Zoo Duisburg ist es ein absoluter Schock: Giraffenbulle Kiringo musste eingeschläfert werden! Das gab der Tierpark auf seiner Facebook-Seite bekannt. Die Besucher trauern.

Zoo Duisburg: Arthrose machte Kiringo zu schaffen

„Leider gibt es eine traurige Nachricht: Heute Morgen haben wir uns von Kiringo verabschieden müssen. Mit 23 Jahren hatte der Giraffenbulle bereits ein sehr hohes Alter erreicht. Trotz intensiver medizinischer Betreuung und entsprechender Medikation war Kiringo in den letzten Monaten, insbesondere aufgrund seiner fortgeschrittenen Arthrose in den Beinen, in seinen Bewegungsabläufen zunehmend eingeschränkt“, heißt es in dem Facebook-Post.

+++Zoo Wuppertal platzt mit Nachwuchs-Nachricht heraus – „Gerade mal so groß wie ein Gummibärchen“+++

Die Außenanlage wollte Kiringo phasenweise nicht mehr aufsuchen und hat sich auch über Tag immer wieder in eines der vielen vorbereiteten Strohbetten in seinen Stall abgelegt. „Nach intensiver Abwägung aller Umstände und der fehlenden Perspektive auf Genesung haben wir uns zu dem schweren, aber unvermeidbaren Schritt entschieden, ihn gehen zu lassen. Wir werden ihn sehr vermissen!“

Zoo Duisburg gibt Giraffenhaltung auf

Doch der Zoo Duisburg schockt seine Besucher mit einer weiteren traurigen Meldung: Kiringo lebte in den vergangenen Monaten mit seiner Giraffenkuh Lindani im Zoo Duisburg. Damit Lindani nach dem Verlust von Kiringo übergangsweise nicht allein lebt, verließ das Giraffenweibchen auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms bereits im Vorfeld den Zoo in Richtung Wilhelma Stuttgart. Dort wird sie in eine bestehende Herde integriert.

Das heißt: Die Giraffenhaltung im Zoo Duisburg setzt übergangsweise aus! „Dies steht im Zusammenhang mit den Überlegungen und Planungsansätzen zur künftigen Errichtung einer Savannenanlage für Giraffen und weitere afrikanische Tierarten gemäß unserem Masterplan. Dieser Umbau ist eine umfangreiche Maßnahme, die sich aus vielen einzelnen Schritten zusammensetzt und uns in Summe einige Jahre beschäftigen wird. Ob und wie die nun leere Anlage vorübergehend und vor dem Baubeginn der künftigen Savannenanlage mit anderen Tierarten nachbesetzt werden kann, entscheiden wir zu gegebener Zeit.“

Mehr Themen:

Zoo Duisburg: Besucher sind tief getroffen

Und die Besucher sind tief getroffen von dem Tod der Giraffe. „Mein aufrichtiges Beileid an das Zoo-Team. Ruhe in Frieden Kiringo“ und „Oh, nein. Wir durften ihn noch sehen. Gute Reise Kiringo“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.