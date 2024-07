Zoo Duisburg: Irre Szenen im Gehege – Besucher fallen vom Glauben ab

Besucher können kaum glauben, was sich für Szenen im Zoo Duisburg abspielen. Im Elefantengehege passiert etwas, das man wirklich noch nie gesehen hat. Das Video auf Instagram und Facebook ist schockierend.

In dem Video ist die Elefantendame Etosha aus dem Zoo Duisburg zu sehen. Was aber wirklich überrascht, ist, was sie mit ihrem Rüssel festhält. Ihr wurde nämlich ein Pinsel gegeben, den sie zum Malen nutzt.

Zoo Duisburg: Elefantendame wird zur Künstlerin

Mit diesem Pinsel bemalt sie mehrere Leinwände. Dabei benötigt sie nur etwas Unterstützung der Tierpflegerin aus dem Zoo Duisburg, die ihr zeigt, an welcher Stelle sie als Nächstes malen soll. Insgesamt hat die Elefantendame Etosha sechs farbenfrohe Bilder gemalt, die man sogar erwerben kann.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer eines der sechs Werke von Etosha haben möchte, kann dies im Besucherservice im Zoo Duisburg erhalten. Das eingenommene Geld geht an „West African Primate Conservation Action (WAPCA)“, eine Organisation, die sich für Primaten in Westafrika einsetzt.

Jedoch setzt sich WAPCA auch mit dem „Taï Monkey Project“ für den afrikanischen Taï-Nationalpark an der Elfenbeinküste ein. Der Taï-Nationalpark ist seit 1982 UNESCO-Weltnaturerbe. Mit einer Fläche von rund 5.500 Quadratkilometern ist er der letzte große, zusammenhängende Regenwald in Westafrika. Jetzt sammelt der Zoo Duisburg Geld, um ebenfalls das Projekt zu unterstützen.

Zoo Duisburg: Das kostet ein Gemälde von Etosha

Die wunderschönen Bilder der Elefantendame Etosha sind für 25 Euro verfügbar. Jedoch freut sich der Zoo auch über eine höhere Spende für WAPCA, aber die ist lediglich freiwillig. Es ist auch eine Sonderedition in Schwarz-Rot-Gold verfügbar, die für 50 Euro erhältlich ist.

Wer hätte damit gerechnet, dass die Elefantendame Etosha eine so begnadete Künstlerin ist? Man kann gespannt sein, ob sich die Aktion um einen Einzelfall handelt oder ob Etosha ihre Karriere als Künstlerin im Zoo Duisburg fortsetzen wird.