Annegret will noch einmal in den Zoo Duisburg – plötzlich springt ihr ein wildes Tier entgegen

Tiere haben auf manche Menschen fast schon eine magische Anziehung. Die Begeisterung im Kindesalter bleibt ihnen auch bis ins hohe Alter erhalten. Daher wundert es nicht, dass sich auch Annegret in einem Zoo am wohlsten fühlt.

Die todkranke Frau wünschte sich, den Tieren noch ein allerletztes Mal so nah wie möglich zu sein. Also packte das Team vom ASB-Wünschewagen Rhein-Ruhr das Wichtigste zusammen und fuhr mit Annegret in den nächstgelegenen Zoo: den Zoo Duisburg.

Die beiden Wunscherfüllerinnnen Ria und Anne holten Annegret am Vormittag ab. Eine Freundin begleitete die Tierliebhaberin zum Zoo Duisburg. Nachdem der Rollstuhl und weitere wichtige Utensilien eingeladen waren, rollte der Wünschewagen mit dem Damen-Quartett an Bord los.

Zusammen erstellten sie einen Plan, welchen Weg die Gruppe durch die weitläufige Anlage am besten hinterlegte. Annegret war ganz offensichtlich in ihrer eigenen kleinen Welt und machte an vielen Gehegen einen Stopp, um die Tiere zu beobachten. „Einen Höhepunkt bildete zweifelsfrei das Lemuren-Gehege – hier war die Freude groß“, verrät das Wünschewagen-Team im Nachhinein auf Facebook.

Affe geht auf Tuchfühlung

Und das aus einem bestimmten Grund, denn Annegret kam den kleinen Affen so nah, wie sie es wohl selbst kaum erhofft hatte. „Die kleinen Halbaffen zeigten keinerlei Scheu und spazierten ganz nah an Annegrets Rollstuhl heran. Ein besonders vorwitziger Zeitgenosse versuchte sogar, auf ihren Schoß zu springen“, heißt es weiter. Diesen besonderen Moment hielten die Begleiter für Annegret in einem Bild fest.

Mit vielen schönen Eindrücken und Erlebnissen aus dem Zoo Duisburg ging es dann am späten Nachmittag für sie wieder nach Hause. Sowohl Annegret als auch dem Wünschewagen-Team wird dieser Tag noch lange in schöner Erinnerung bleiben.