Wetter in NRW: Es wird bitterkalt – Kiosk in Duisburg verschenkt jetzt Bier

Duisburg. Ein goldener Oktober sieht anders aus: Das Wetter in NRW meint es derzeit nicht gut mit uns. Selten kämpft sich derzeit die Sonne durch und immer wieder ziehen Regenfelder durchs Land.

Auch in den nächsten Tagen bleibt das Wetter in NRW häufig trüb. Und es wird immer kälter. Zusätzlich sorgt die Corona-Krise zwangsweise für soziale Kälte. Ein Kiosk aus Duisburg hat darauf jetzt reagiert.

Ein Duisburger Kiosk lockt Kunden jetzt mit einem besonderen Angebot. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Lueger

Wetter in NRW: Es wird bitterkalt – Duisburger Kiosk verschenkt Bier

Sinkende Temperaturen, verschärfte Kontaktregeln durch die Einstufung als Risikogebiet. Besonders Obdachlose haben es in der aktuellen Phase der Corona-Krise nicht leicht.

Der Master-Kiosk aus Duisburg-Neudorf hat sich deshalb eine besondere Aktion ausgedacht. „Ab 20 Uhr bis 23 Uhr kriegen Sie von uns ein Bier, ein Wasser und eine Kleinigkeit zu Essen aufs Haus“, kündigt ein Aushang an, der bei Facebook kursiert.

Das Angebot des Kioks an der Neudorfer Straße 57 in Duisburg richte sich an obdachlose Stammkunden, heißt es da und gelte bis zum Ende der Pandemie.

Gespaltene Reaktionen: „Alkohol ist ein Problem“

Grundsätzlich sorgt die Aktion bei vielen Facebook-Usern für viel Begeisterung. Doch dass ausgerechnet Bier verschenkt wird, stößt einigen bitter auf.

„Ich verwehre niemandem sein Bier. Aber jeden Tag muss das nun wirklich nicht sein. Insbesondere dann nicht, wenn in der „Obdachlosenszene“, Alkohol ein Problem ist“, schreibt etwa eine Nutzerin. Auch andere glauben, dass etwa ein Tee die bessere Wahl gewesen wäre.

Wetter in NRW - das sind die Temperaturen in den nächsten Tagen

Donnerstag: 5-11 Grad, nachts in Hochlagen bis 2 Grad

Freitag: 10 bis 13 Grad, nachts in Hochlagen bis 1 Grad

Samstag: 11 bis 13 Grad, nachts in Hochlagen bis 1 Grad

Sonntag: 11 bis 13 Grad, nachts in Hochlagen bis 0 Grad

Andere hingegen sind der Ansicht, dass jeder das Recht habe Bier zu trinken. „Tolle Aktion. Bier hin oder her ist nicht relevant. Unter den Obdachlosen ist Alkohol nun mal ein Thema. Wichtig ist, dass man an diese Menschen denkt. Vielen Dank dafür“, freut sich einer.

Der Kiosk selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. (ak)