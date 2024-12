Notruf vom Weihnachtsmarkt Duisburg: Bewaffneter Mann sorgt für Angst und Schrecken

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor acht Jahren und angesichts der merkwürdigen Koffer-Funde auf den Weihnachtsmärkten in Köln passen auch die Besucher mehr denn je auf ungewöhnliche Verhaltensweisen anderer Menschen auf. Diese Aufmerksamkeit kam dem Weihnachtsmarkt Duisburg jetzt zugute.

Am Mittwoch (18. Dezember) wurde ein bewaffneter Mann in einem Einkaufszentrum an der Königstraße unweit des Duisburger Weihnachtsmarktes entdeckt und festgenommen. Eine aufmerksame Shopping-Mall-Besucherin alarmierte die Sicherheitskräfte.

Duisburg: Bewaffneter Mann festgenommen

Die Besucherin wandte sich am Mittwochabend um 19.10 Uhr an die Sicherheitskräfte des Bürger- und Ordnungsamtes Duisburg: Sie habe einen Mann gesehen, der in seinem Hosenbund eine Pistole getragen habe. Daraufhin handelten die alarmierten Einsatzkräfte des städtischen Außendienstes sofort und nahmen den 19-jährigen Mann umgehend fest.

Bei der Durchsuchung durch die Duisburger Polizei konnte diese nicht nur die Schusswaffe, sondern auch ein Messer, das der Mann bei sich getragen hatte, entdecken und sichern. Bei der Schusswaffe handelt es sich nach der ersten Beurteilung um eine Schreckschusswaffe, wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert.

Strafverfahren wurde eingeleitet

Als Konsequenz erhielt der junge Mann aus Duisburg einen Platzverweis für das Einkaufszentrum sowie den anliegenden Weihnachtsmarkt. Außerdem erteilte das Security-Personal dem 19-Jährigen Hausverbot. Die Polizei berichtet außerdem, dass der Mann sich mit einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz auseinandersetzen müsse.