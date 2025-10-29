Weihnachtsmarkt Duisburg 2025: Diese Highlights solltest du nicht verpassen

In der Adventszeit verwandelt sich Duisburg in eine winterliche Weihnachtsstadt. Vom großen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt über den stimmungsvollen Lichtermarkt im Landschaftspark bis hin zu charmanten Märkten in den Stadtteilen wie Baerl oder Homberg – der Weihnachtsmarkt Duisburg bietet für jeden etwas. Hier erfährst du alles über die Öffnungszeiten, Highlights und besonderen Veranstaltungen 2025.

Im Ruhrgebiet wird es in der Vorweihnachtszeit gemütlich: Überall leuchten Lichter, aus den Holzhütten duftet es nach Reibekuchen, Spekulatius und anderen Leckereien. Und es gibt einige Highlights zu entdecken: Fahrgeschäfte, ein Riesenrad, eine Eislaufbahn und festlich geschmückte Stände. Mit wenigen Ausnahmen an Feiertagen, wie Heiligabend, Totensonntag oder dem zweiten Weihnachtsfeiertag, bleibt ausreichend Zeit, um in Ruhe zu stöbern und genießen. Wer Weihnachtsstimmung im Ruhrgebiet sucht, ist in Duisburg genau richtig.

Weihnachtsmarkt Duisburg – im Herzen der Innenstadt

Mitten in der Innenstadt, zwischen Forum, Königstraße und CityPalais, entsteht alljährig ein wahres Winterwunderland. Der zentrale Weihnachtsmarkt Duisburg begeistert durch seine große Vielfalt: Über 100 liebevoll geschmückte Holzhütten reihen sich entlang der Einkaufsmeile, bieten Handwerkskunst, Weihnachtsschmuck, regionale Spezialitäten und klassische Leckereien. Dazwischen sorgen das Riesenrad, Karussells, die Eislaufbahn und andere Fahrgeschäfte für leuchtende Kinderaugen.

Organisiert wird der Markt von der Stadt Duisburg in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wie den Stadtwerken Duisburg, der Sparkasse Duisburg, Duisburg Live sowie Unternehmen wie Sinalco und König Pilsener. Das große Engagement der Sponsoren ermöglicht jedes Jahr ein buntes Programm, das Groß und Klein begeistert.

Öffnungszeiten des Duisburger Weihnachtsmarkts 2025

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Duisburg öffnet in diesem Jahr vom 13. November bis zum 30. Dezember 2025 seine Pforten. Besucher können sich auf rund sechs Wochen voller Lichterglanz, Musik und Genuss freuen.

Das sind die regulären Öffnungszeiten vom Weihnachtsmart Duisburg: Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 13 bis 21 Uhr

An diesen Tagen ändern sich die Öffnungszeiten: Volkstrauertag (16.11.2025): 13 bis 21 Uhr

2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2025): 13 bis 21 Uhr

Dienstag (30.12.2025): 11 bis 20 Uhr An diesen Tagen bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen: Totensonntag (23.11.2025)

Heiligabend (24.12.2025)

1. Weihnachtsfeiertag (25.12.2025)

+++ Kirmes NRW 2025: Alle Highlights und Termine im Überblick +++

Duisburg Weihnachtsmarkt 2025 – Highlights & besondere Attraktionen

Der Duisburg Weihnachtsmarkt 2025 bietet mehr als nur Glühwein und Geschenke. Besonders beliebt ist die große Eislaufbahn, die in Kooperation mit den Stadtwerken Duisburg betrieben wird. Auf rund 400 Quadratmetern können Besucher dort über klimaneutrales Kunststoffeis gleiten – ein Spaß für Jung und Alt. Auch der Nikolaus schaut regelmäßig vorbei und überrascht vor allem die kleinen Gäste

Ein weiteres Highlight sind die drei Bühnen, die über das Marktgelände verteilt sind. hier sorgen wechselnde Live-Auftritte von Musikern, Chören, Tanzgruppen und Entertainern für ein abwechslungsreiches Programm. Wer möchte, kann sich sogar selbst für einen Auftritt bewerben – eine tolle Möglichkeit für lokale Talente, sich zu präsentieren.

Neben den Bühnen gibt es zahlreiche liebevoll gestaltete Attraktionen: Ein Märchenzelt mit täglichen Lesungen, ein glitzernder Lichtbaum, ein kleiner Bauernmarkt mit regionalen Produkten und kunsthandwerkliche Holzhütten mit Unikaten und Geschenkideen. Die gesamte Innenstadt erstrahlt dabei in einem Lichtermeer, das den Duisburger Weihnachtsmarkt so besonders macht.

Zwischen glitzernden Lichtern tummeln sich die Besucher an den Glühweinständen und Fressbuden. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg

Ein absolutes Highlight abseits der Innenstadt ist der Lichtermarkt Duisburg, der im beeindruckenden ambiente des Landschaftsparks Duisburg-Nord stattfindet. Zwischen stillgelegten Hochöfen, Rohren und Industriedenkmälern entsteht eine einzigartige Atmosphäre, die Tradition und Moderne miteinander verbindet.

Der Lichtermarkt im Landschaftspark findet im Jahr 2025 vom 28. bis 30. November statt und feiert sein zehnjähriges Bestehen. Veranstaltet wird er von Schauinsland-Reisen, Duisburg Live und der Stadt Duisburg. Hochwertige Handwerkskunst und künstlerische Unikate sorgen für ein einmaliges Erlebnis im Ruhrgebiet.

Was kostet der Eintritt zum Lichtermarkt Duisburg? Kinder bis 12 Jahren: Freier Eintritt

Jugendliche und Erwachse: 6,50€ – keine Ermäßigungen Die Tickets sind online und vor Ort erhältlich und können nur einmal genutzt werden.

+++ Das sind die 10 schönsten Weihnachtsmärkte in NRW +++

Das Hüttenwerk mit den historischen Maschinen verbreitet eine eindrucksvolle Atmosphäre und bildet die perfekte Kulisse für die strahlenden Handwerke. Wer mit dem Auto anreist, kann auf dem Emscherstraße 71 kostenfrei parken. Alternativ dazu befinden sich in der Hamborner Straße 40 weitere Parkplätze, von dort aus ein historischer Zug Anreisende kostenfrei zum Landschaftspark Duisburg transportiert.

Der Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg ist jedes Jahr ein beliebtes Highlight zur Weihnachtszeit. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Weihnachtsmarkt in Duisburgs Stadtteilen 2025

Duisburgs Stadtteile müssen sich keineswegs hinter dem großen Innenstadtmarkt verstecken. In Stadtteilen wie Baerl, Homberg oder Rheinhausen finden alljährig ebenfalls stimmungsvolle Weihnachtsmärkte statt, die vor allem durch ihre familiäre Atmosphäre und lokale Verbundenheit überzeugen. Neben klassischen Leckereien wie Spekulatius oder Reibekuchen, sorgen auch einige Fahrgeschäfte für fröhliche Stimmung und leuchtende Kinderaugen.

+++ Kirmes in Duisburg – alles zu den beliebten Volksfesten +++

Duisburg Baerl Weihnachtsmarkt 2025

Dörflicher Charme, regionale Handwerkskunst und kulinarische Köstlichkeiten – das alles und noch mehr findet man auf dem Baerler Sternenzauber. Organisiert wird der Weihnachtsmarkt vom Heimat- und Bürgerverein Baerl und findet traditionell auf dem Sportplatz des TuS Baerl (Buchenallee 35) statt. In diesem Jahr öffnet er am ersten Adventswochenende, also am 29. und 30. November 2025.

Besucher können Samstag von 14 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 19 Uhr die Verkaufsstände und tollen Angebote entdecken. Kinder dürfen sich auf ein Karussell, kreative Bastelangebote und ein gemütliches Café im Innenbereich freuen. Für die großen Besucher gibt es würzigen Winzerglühwein und dampfende Cocktails in geselliger Runde.

Weihnachtsmarkt Duisburg Homberg 2025

Im Stadtteil Homberg verbreitet sich die Weihnachtsstimmung auf dem Bismarckplatz in Alt-Homberg. Der dortige Adventsmarkt „Rund um die Kirche und das Pfarrheim St. Johannes“ hat sich zu einem echten Geheimtipp entwickelt. Zwischen liebevoll geschmückten Holzhütten, kleinen Konzerten und herzlichen Begegnungen entsteht hier ein kleines Weihnachtsdorf – ganz ohne Trubel, aber mit viel Herz.

Im Jahr 2024 fand der Weihnachtsmarkt in Duisburg Homberg an einem Samstag von 12 bis 22 Uhr statt. Neben kulinarischen Klassikern wie Bratwurst und Punsch gibt es auch geistliche Angebote wie Andachten sowie musikalische Beiträge lokaler Gruppen.

Der Weihnachtsmarkt in Duisburg Homberg erstrahlt in einem stimmungsvollen Lichtermeer und ist ein regionales Highlight in der Weihnachtszeit. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

+++ Weihnachtsmärkte in NRW: Diese Geheimtipps solltest du nicht verpassen +++

Weihnachtsmarkt Duisburg Rheinhausen 2025

Auch in Rheinhausen wird die Vorweihnachtszeit gefeiert – und zwar mit einem kleinen, aber feinen Adventsmarkt bei Manu’s Treff (Hamburger Straße 1). Das winterliche Event findet am 22. November 2025 von 15:30 bis 21 Uhr statt.

Der Tag startet mit einem Umzug gegen 16:15 Uhr, bei dem die Jugendfeuerwehr anschließend ein gemütliches Feuer entzündet. Für die Kleinen gibt es süßen Kakao und Adventstüten, während Erwachsene bei Glühwein oder Bier vom Fass verweilen können. Regionale Stände mit handgemachter Weihnachtsdeko wie Adventsgestecken, Kunsthandwerken und kleinen Geschenken runden den Markt ab.

Noch mehr Inspiration für deinen nächsten Weihnachtsmarktbesuch im Ruhrgebiet oder NRW findest du hier: