Weihnachtsmarkt Duisburg: Nächste drastische Maßnahme – Stadt verschärft Corona-Regeln

Duisburg. Die Stadt Duisburg hat die Corona-Regeln unter anderem für den Weihnachtsmarkt verschärft.

Schon früh war klar, dass auf dem Weihnachtsmarkt in Duisburg die 2G-Regel herrscht. Jetzt hat die Stadt erneut die Zügel angezogen - und nennt dafür auch einen Grund.

Weihnachtsmarkt Duisburg: Die Stadt hat strengere Corona-Regeln angekündigt. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Weihnachtsmarkt Duisburg: Stadt verkündet neue Corona-Regel

Demnach ist die Stadt eigenen Angaben zufolge überrascht von der Anzahl der Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Duisburg. „Entgegen der ursprünglichen Planung lässt sich infolge des Andrangs in den betreffenden öffentlichen Außenbereichen die Einhaltung des erforderlichen Abstands oftmals nicht einhalten“, teilte die Stadt mit.

Deshalb gilt ab Freitag wieder eine Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt und zwar hier:

Die Maskenpflicht gilt in den grau eingefärbten Bereichen der Innenstadt. Foto: Stadt Duisburg

„Öffentlichen Außenbereichen kommt ein besonderes Gefährdungspotential zu, wenn diese (...) regelmäßig gut besucht sind, Abstandsregeln nicht eingehalten werden können und zahlreiche Besucher aus vom Infektionsgeschehen stärker betroffenen Gebieten anreisen“, begründet die Stadt Duisburg die Maßnahme angesichts der explodierenden Infektionszahlen.

------------------------------------

Ein paar Fakten über die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

ist fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

------------------------------------

Es gibt aber auch Ausnahmen der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auf dem Weihnachtsmarkt in Duisburg.

Maskenpflicht auf dem Weihnachtsmarkt Duisburg – das musst du wissen

Die verschärfte Corona-Regel gilt zunächst bis zum 24. November zu folgenden Tageszeiten:

montags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr,

freitags und samstags von 11 bis 23 Uhr

sonntags von 13 bis 22 Uhr

Gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung darf die Maske allerdings abgenommen werden, wenn Getränke oder Speisen verzehrt werden. Die Ausnahme gilt grundsätzlich auch in der Außengastronomie.

----------------------

Weitere Meldungen aus Duisburg:

Weihnachtsmarkt Duisburg: Glühweinbuden-Mitarbeiterin klagt über kuriose Regel – „Das ist nicht fair“

Duisburg: Mega-Razzia in NRW am Morgen! Ermittler haben DAS im Visier

Weihnachtsmarkt Duisburg eröffnet – bei diesem Angebot wird mancher Besucher sich verwundert die Augen reiben

----------------------

Stadt Duisburg bietet Impfungen ohne Anmeldung an

Außerdem erinnerte die Stadt Duisburg daran, dass sich jeder kostenlos und ohne Anmeldung montags bis samstags von 12 bis 18 Uhr vor dem Duisburger Hauptbahnhof impfen lassen kann.

Außerdem gibt es an sechs Tagen in der Woche mobile Impfungen an verschiedenen Standorten. Alle Infos dazu gibt es hier >>>