Uni Duisburg-Essen: Riesen-Aufregung! China will Lesung verhindern – Hochschule reagiert

Duisburg. Gewaltige Aufregung wegen einer abgesagten Lesung an der Uni Duisburg-Essen.

Dort und an der Uni Hannover sollte am Mittwoch eine Biographie über den chinesischen Staatschef Xi Jinping vorgestellt werden. Doch dann wurde die Online-Veranstaltung an der Uni Duisburg-Essen abgesagt – offenbar auf chinesischen Druck.

Jetzt gibt es allerdings eine neue Wendung.

Uni Duisburg-Essen: Druck aus China – Hochschule reagiert

So findet die zunächst abgesagte Lesung nun doch in Duisburg statt. Die Online-Veranstaltung werde wie geplant an diesem Mittwochabend abgehalten, allerdings nicht vom Konfuzius-Institut an der Uni Duisburg-Essen, sondern vom Ostasieninstitut der Universität selbst, sagte eine Sprecherin der Hochschule am Dienstag.

Die Universität werde den Einwahllink auf die Hochschulseite stellen. In Hannover werde der Termin allerdings nicht am Mittwoch stattfinden. Stattdessen soll in Absprache mit dem Verlag ein neuer Termin gefunden werden.

Das ist die Universität Duisburg-Essen (UDE):

Gründung am 1. Januar 2003

Zusammenschluss der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg und der Universität-Gesamthochschule Essen

Anzahl der Studenten: 41.740 (Stand 2020)

Rund 240 Studiengänge

Das Konfuzius-Institut Hannover betonte am Dienstag, dass die Angelegenheit in den verantwortlichen Gremien geklärt werden soll.

Warum sollte die Lesung an der Universität Duisburg-Essen verhindert werden?

Grund für die mutmaßliche Einflußnahme Chinas soll nicht ein möglicherweise kritischer Inhalt des Buches gewesen sein, sondern um eine in China um Xi Jinping herrschende nahezu kultische Verehrung.

Über ihn dürfe nicht als normalen Menschen gesprochen oder geschrieben werden.

Scharfe Kritik nach Absage an der Uni Duisburg/Essen

Die Absage hatte zuvor für scharfe Kritik gesorgt. Kritiker der Institute sehen eine Einflussnahme des chinesischen Staates und der Kommunistischen Partei Chinas auf die Einrichtungen. Die USA hatten im vergangenen Jahr die Institute als eine offizielle Vertretung Pekings eingestuft.

Die Universität Hamburg hatte 2020 ihre Zusammenarbeit mit dem Konfuzius-Institut beendet, weil die Gefahr einer Einflussnahme auf die Wissenschaft gesehen wurde. Konfuzius-Institute basieren auf Kooperationen chinesischer und deutscher Universitäten und sollen dem kulturellen Austausch dienen.

Autoren des Buches „Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt“ sind der „Welt“-Herausgeber Stefan Aust und der Journalist Adrian Geiges. Die Biografie erschien nach Angaben des Piper Verlags am 1. Juli dieses Jahres. (ak mit dpa und epd)