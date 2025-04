Torsten Sträter muss in Duisburg Auftritt unterbrechen – Fan braucht Hilfe

Torsten Sträter ist ein Comedian und aktuell mit seinem Programm „Mach mal das große Licht an“ auf Tour. Einen seiner zahlreichen Auftritte hatte er am Samstag (4. April) in Duisburg in der Mercatorhalle.

Torsten Sträter geht in seinem Programm den Fragen nach: Wie führe ich ein gutes Leben? Was kommt danach? Wie lauten die besten sechs der vier großen mathematischen Regeln? „Beleuchten wir alles, und zwar nach dem bewährten Muster: zu albern für Kabarett, für Comedy, aber ganz clever“, heißt es in seiner Beschreibung zu „Mach mal das große Licht an“. Ganz so lustig war ein Moment seines Auftritts allerdings nicht.

Duisburg: Torsten Sträter unterbricht Auftritt

Wie die „WAZ“ berichtet, kam es in Duisburg zu einer kurzen Unterbrechung, da ein Fan im oberen Rang plötzlich ärztliche Hilfe brauchte. Das hat der Comedian dann scherzhaft als einen bellenden Dobermannschnupfen diagnostiziert. Was der Person tatsächlich fehlte, ist allerdings unklar.

+++ Auch interessant: Zoo Duisburg: Tierpfleger hören verdächtiges Geräusch aus Gehege – jetzt herrscht Gewissheit +++

Im Anschluss hat er dann noch weiter über medizinische Themen gesprochen – unter anderem davon, dass seine Mutter in einem Krankenhaus in Duisburg verstorben sei.

+++ Passend dazu: Ikea in Duisburg: Besucher entdecken Fotos von Tierheim-Tieren in Filiale – und sind sauer! „Niveau Zoo Zajac“ +++

Abbruch von Konzert ist kein Einzelfall

Dass ein Konzert oder ein Auftritt wie in Duisburg abgebrochen wird, ist kein Einzelfall. Auch in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen kam es kürzlich zu einem kurzen Schock-Moment, als dort Schlagerstar Jörg Bausch auftritt (>>> hier mehr lesen).

Hier mehr lesen:

Auch US-Star Taylor Swift hat letztes Jahr ein Konzert in Gelsenkirchen abgebrochen, da es einem ihrer Fans nicht gut ging. Weitere Informationen zu dem Auftritt in Duisburg findest du bei der „WAZ„.