Tierheim-Mitarbeiter blicken verängstigt ins Gehege – Katze „Tickie“ plötzlich blutüberströmt

Erst brachte sie im Tierheim ihr Baby zur Welt, dann fand sie endlich ein Zuhause – doch das Glück währte nicht lange. Tickie, eine süße Katzendame aus Duisburg, musste nach kurzer Zeit wieder zurückkehren.

Doch was war passiert? Nun, ein gesundheitliches Problem stellte alles auf den Kopf …

Tierheim Duisburg: Katze Tickie sorgt für Aufsehen

Im Februar 2025 kam die Vierbeinerin als Fundkatze ins Tierheim – und brachte eine Überraschung mit: Sie war trächtig. Und kurz darauf brachte sie ein einzelnes Kitten zur Welt und kümmerte sich rührend um ihren Nachwuchs. „Tickie war eine ganz liebevolle Mama“, erzählen die Tierpfleger im Gespräch mit DER WESTEN. „Aber man hat auch gemerkt, dass sie nach der Aufzucht wieder ihre Ruhe brauchte.“ Die Katze ist dabei eine echte Menschenfreundin: Sie liebt nämlich Streicheleinheiten, sucht aktiv die Nähe und „erzählt“ dabei gerne – mal leise schnurrend, mal etwas lauter maunzend.

„Eben eine richtige Plaudertasche“, so die Pflegerin gegenüber DER WESTEN schmunzelnd. Und auch optisch ist die Samtpfote ein kleines Unikat: Ihre schlanke Statur, die elegante Fellzeichnung – und eine kleine Zehenfehlstellung an der Vorderpfote. Die stört sie allerdings überhaupt nicht, denn sie läuft und klettert ganz normal. „Das gehört einfach zu ihr – sie ist eben besonders“, heißt es im Tierheim Duisburg. Und prompt wurde die kleine Katze auch adoptiert: Logisch, dass die Freude riesig war, doch dann der Schock. Die kleine Vierbeinerin kam wieder zurück.

Zerkratze Haut: Tierärzte müssen handeln

Der Grund? Hautprobleme. Auch im Tierheim in Duisburg kratze sich die Kleine immer wieder. „Sie hat irgendwann angefangen, dass sie sich total aufgekratzt hat und geleckt hat.“ Logisch, dass die Pfleger bei dem blutigen Anblick ganz schockiert waren, doch die Tierärzte fanden schnell heraus, dass nicht Stress, sondern vermutlich eine Futterunverträglichkeit dahintersteckte. Und seit sie spezielles Monoprotein-Futter – ein hypoallergenes Trockenfutter – bekommt, sind alle Beschwerden verschwunden. Und Tickie fühlt sich endlich wieder pudelwohl. „Sie braucht einfach Menschen, die ein bisschen auf sie achten und bereit sind, sich mit dem Thema Futter auseinanderzusetzen“, erklärt das Tierheim-Team weiter.

Katze Tickie sucht ein neues Zuhause. Sie lebt derzeit im Tierheim Duisburg. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Und nun sucht sie wieder ein dauerhaftes Zuhause: Dabei wäre Tickie vor allem in einem ruhigen Umgebung – gerne mit katzenerfahrenen Menschen und vielleicht auch mit verständnisvollen Teenagern, die wissen, wann eine Katze ihre Ruhe will. Ein sicherer Balkon oder eingezäunter Garten wäre das i-Tüpfelchen, denn die Katze liebt es, draußen zu sein und die Sonne auf ihrem Fell zu spüren. Wer ihr eine Chance gibt, bekommt eine treue, charmante Gefährtin mit ganz viel Persönlichkeit – da sind sich die Pfleger aus Duisburg sicher. Oder, wie sie selbst formulieren: „Tickie ist eine kleine Seele mit großem Herz – wer sie aufnimmt, bekommt keine Katze, sondern ein Familienmitglied.

Ist dein Interesse geweckt? Dann kannst du dich HIER weiter über Tickie informieren und deinen Interessensbogen einreichen.