Tierheim Duisburg öffnet Pakete – Inhalt macht Pfleger sprachlos: „Unfassbar“

Mitarbeiter des Tierheims in Duisburg haben einen erschreckenden Fund gemacht – zwei zugeklebte Pappkartons mit lebendem Inhalt.

Es kam schon öfter dazu, dass Tiere vor dem Tierheim in Duisburg ausgesetzt wurden. Weshalb das Team nun ein paar ernste Worte hat und davor warnt, wie gefährlich solche Aktionen für die ausgesetzten Tiere sind.

Tierheim in Duisburg erhält Pakete – Schock

Als vor dem Tierheim in Duisburg zwei mysteriöse Kartons auftauchten, gingen die Mitarbeiter zunächst davon aus, dass es sich um eine großzügige Futterspende handelt. Doch was sie tatsächlich vorfanden, übertraf alle Erwartungen.

Im ersten Karton fanden die Mitarbeiter 20 ängstliche Augenpaare. Es handelte sich um zehn Meerschweinchen. Doch es kam noch schlimmer: Die Weibchen in der Gruppe trugen kugelrunde Bäuche, was darauf hindeutete, dass Nachwuchs im Anmarsch ist. Das Schicksal zeigte keine Gnade, denn ein schwaches Baby-Meerschweinchen war nicht mehr zu retten und verstarb in den Händen der Tierheimmitarbeiter.

Das Tierheim Duisburg trauert, ist aber dennoch froh, dass das arme Tier seine letzten Augenblicke nicht alleine verbringen musste und in menschlicher Gesellschaft verstarb.

Was befand sich im 2. Karton?

Nachdem das Mysterium um den Inhalt des ersten Kartons gelüftet wurde, blieb noch ein weiter Karton übrig. In diesem befand sich diesmal „nur“ ein kleines pelziges Wesen. Nämlich eine junge, schwarze Katze, die scheinbar ebenfalls in der Not ausgesetzt wurde. Das Tierheim Duisburg ist schockiert. Auch in der Kommentarspalte des Tierheims bricht großes Entsetzen aus: „Was sind das bloß für Menschen, die so herzlos und grausam sind. Wie kann man so gedankenlos mit hilflosen Wesen so umgehen?“ oder „Unfassbar“ heißt es dort.

Natürlich kann es immer mal passieren, dass sich Lebensumstände ändern und man feststellt, ein Tier nicht mehr halten zu können. Doch die Tiere in einen Karton zu stecken, sie zuzukleben und auszusetzen, sollte keine Lösung sein. Tierschutzvereine und Organisationen stehen zur Verfügung, um in solchen Fällen zu helfen. Ein Anruf oder eine Nachricht könnte den Unterschied ausmachen, und gemeinsam kann man Lösungen finden. „In einen Karton stopfen, zukleben und dann aussetzen darf kein Trend werden!“, so das Tierheim.

Was passiert nun mit den Tieren?

Die heldenhaften Mitarbeiter des Tierheims in Duisburg haben die Tiere aufgenommen und kümmern sich nun liebevoll um sie. Auch medizinisch. Bei den Meerschweinchen-Damen ist man gespannt auf den erwarteten Nachwuchs.

Doch das Tierheim Duisburg appelliert an die User: „Sollte jemand die Tiere erkennen oder Infos zu Tier oder Halter haben, dann meldet euch gerne direkt im Tierheim.“