Tierheim Duisburg macht bittere Entdeckung vor dem Tor – „Es ist so traurig“

In den Tierheimen dieser Welt landen immer wieder traurige und grausame Schicksale. Gerade die Mitarbeiter in diesen Einrichtungen erleben nahezu täglich Dinge, die sie einfach nicht nachvollziehen können.

So auch die Tierfreunde des Tierheims in Duisburg. Dort fanden die Angestellten am Montag (15. Juli) in den Morgenstunden etwas vor dem Tor der Einrichtung, das leider keine Seltenheit ist.

Tierheim in Duisburg: Mitarbeiter können es nicht fassen

Den Fund am Duisburger Tierheim machen die Mitarbeiter bei Facebook öffentlich, zeigen dort auch Fotos der Szene. So wurde einfach ein Kater samt Korb vor dem Eingang deponiert, von den Besitzern fehlt jede Spur.

„Während andere bereits die Sommerferien genießen, haben unsere Mitarbeiter diesen Kerl vor unserem Tor gefunden!“, schreibt das Tierheim Duisburg in dem Beitrag. Das Tier ist nicht kastriert oder gechipt, die Halter dürften wohl kein großes Interesse an seiner Sicherheit oder seinem Wohlergehen gehabt haben. Zusätzlich hat der Kater nämlich auch einige kleinere Verletzungen.

Tierheim in Duisburg: „Das wird immer schlimmer“

Die Mitarbeiter bitten in dem Facebook-Beitrag um Hilfe, Personen, die ihr Tier erkennen oder Angaben zu seiner Herkunft oder dem Besitzer machen können, sollen sich telefonisch oder per Mail an das Tierheim Duisburg wenden.

Auf Facebook häufen sich die Kommentare zu dem Fall – sie bieten aber keine Hilfe, sondern nur starke Emotionen. „Das wird immer schlimmer…Man Leute, schafft euch keine Tiere an, wenn ihr für sie nicht aufkommen könnt oder lieber in Urlaub fahren wollt. Ich könnte ausrasten“, schreibt etwa eine Frau folgerichtig. „Es ist so traurig, wie sie es übers Herz bringen, die Tiere so verwahrlosen zu lassen. Bin froh, dass sie da raus ist. Endlich ein wertvolleres Leben”, sieht es jemand von einer anderen Seite. Alle Kommentare eint aber eines: die Liebe zum Tier!