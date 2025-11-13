„Bombe auf vier Pfoten“: Katze Joda sorgt für Wirbel

Nicht jede Katze lässt sich so leicht zähmen – und Joda ist der lebende Beweis dafür. Mit rund zwölf Jahren hat sie schon so einiges erlebt: Den Verlust ihrer Halterin, das Leben im Tierheim und einen Kampf mit einem Dachs, der ihr ein Stummelschwänzchen bescherte.

Nun warnen die Mitarbeiter aus dem Tierheim in Duisburg: DAS sollte man nicht tun!

Tierheim Duisburg: Katze verliert nach Dachs-Kampf ihren Schwanz

Nach dem Tod ihrer früheren Besitzerin kam die Samtpfote gemeinsam mit einer weiteren Katze ins Tierheim. Doch schnell stellte sich heraus, dass Zusammenleben nicht wirklich ihr Ding ist, denn „sie verträgt sich gar nicht mit anderen Tieren“. Weiter betont die Pflegerin gegenüber DER WESTEN: „Am besten auch keine Kinder, weil sie manchmal ein bisschen zickiger unterwegs sein kann, wenn ihr was nicht passt.“ Statt einer Schmusekatze ist Joda also eher eine kleine Diva mit Charakter – eine, die Zuneigung möchte, aber eben zu ihren ganz eigenen Bedingungen. „Die haut dann auch, wenn sie was nicht möchte“, sagt eine Mitarbeiterin schmunzelnd.

Katze Joda sucht ein Zuhause: Die ältere Samtpfote hat einen ganz eigenen Charakter. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Eigentlich war der kleine Kampftiger bereits einmal vermittelt – gemeinsam mit ihrer Partnerkatze. Doch die Idylle hielt nicht lange. „Die beiden haben sich dann nicht mehr vertragen“, heißt es aus dem Tierheim. „Dann wurde nur Joda zurückgegeben, weil sie halt Probleme gemacht hat.“ Eine traurige Wendung für eine Katze, die sich einfach schwertut, ihren Platz zu finden. „Das ist halt wie ein Wanderpokal hin und her“, so die Mitarbeiterin weiter. Dabei wünschen sich alle nur, dass endlich der richtige Mensch um die Ecke kommt und sagt: „Ich möchte einer alten Katze ein Zuhause geben – für die letzten Jahre.“

Katze Joda braucht Freilauf – sonst wirds haarig

Dabei hat die Samtpfote so viel zu geben – auf ihre ganz eigene Art. Sie ist neugierig, unabhängig und draußen in ihrem Element. „Sie ist eine leidenschaftliche Freigängerin“, so das Tierheim. Und wer sich mit einem Dachs anlegt, hat ohnehin bewiesen, dass er kein Angsthase ist. „Man muss halt einfach hoffen, dass sie sich schnell verdünnisiert, wenn sie merkt, dass es gefährlich werden könnte“, so die Tierpfleger lachend.

Trotz ihres Alters und ihrer Eigenheiten hat Joda Lebensfreude pur. Sie liebt es, draußen zu sein, auf Mäusejagd zu gehen und die Sonne auf dem Fell zu spüren. Eine reine Wohnungskatze wäre sie nicht – zu viel Energie steckt in der kleinen Kämpferin. In einem ruhigen Zuhause mit sicherem Freigang und ohne andere Tiere würde sie wahrscheinlich richtig aufblühen.

Kampftiger mit Schmusepotenzial

Kleine gesundheitliche Baustellen bringt sie natürlich mit, aber nichts, was sie aus der Bahn wirft. „Sie hat eine leichte Rückenproblematik“, erklärt das Tierheim-Team aus Duisburg. „Sie bekommt Sorense, ein Medikament, das auch Arthrose-Patienten hilft.“ Außerdem gibt es eine Besonderheit, die neue Besitzer kennen sollten: In einem früheren Vermittlungsversuch hat Joda im Schlaf unkontrolliert Urin verloren. „Tagsüber benutzt sie zuverlässig ihr Katzenklo, aber im Tiefschlaf kann es passieren – möglicherweise altersbedingt“.

Dies sollte im neuen Zuhause einfach bedacht werden. Viel wichtiger ist ihr ohnehin, dass man sie versteht. „Sie kann auch super verschmust sein“, sagt eine Pflegerin. „Sie braucht Liebe – sie möchte die halt auch haben.“ Klar ist also: Joda ist keine Katze für jedermann – aber für jemanden ganz Besonderen. Für jemanden, der Eigenwilligkeit nicht als Problem, sondern als Charakter sieht. „Sie ist halt schon eine kleine Bombe auf vier Pfoten“, sagt eine Tierpflegerin und lächelt, „aber eine liebevolle.“

Und wer sich auf sie einlässt, bekommt keine gewöhnliche Katze – sondern eine treue, stolze Gefährtin mit einer Geschichte, die man nie vergisst. HIER findest du alle weiteren Infos zu der süßen Samtpfote.







